ASSE : Bonne nouvelle à Sainté avant la venue de l'AS Monaco

Publié le 16 mars 2021 à 17:30

L’ ASSE prépare sérieusement son match contre l’AS Monaco, depuis lundi. Claude Puel et son équipe ont prévu de travailler sans repos, jusqu’au jour du rendez-vous, vendredi (21h), en ouverture de la 30e journée Ligue 1. D’ailleurs, il y a de bonnes nouvelles pour les Stéphanois en vue de la confrontation avec les Monégasques.

ASSE : Neyou, Gourna-Douath et Moukoudi retrouvent le groupe

Revenue d’Angers avec une précieuse victoire samedi dernier, l’ ASSE veut poursuivre sur sa lancée. Mais l’adversaire de ce samedi 20 mars est de taille. Il s’agit de l’AS Monaco, 4e du championnat et en course pour une place sur le podium de la L1. Claude Puel a donc besoin de son équipe au complet pour tenter d’enchaîner une deuxième victoire, depuis sa série de 3 succès en début de saison, précisément lors des trois premières journées de Ligue 1. À trois jours de la venue de l’ASM à Geoffroy-Guichard, les Stéphanois ont enregistré le retour d'Yvan Neyou à l’entraînement. Lucas Gourna-Douath et Harold Moukoudi aussi ont rejoint le collectif « en fin de séance pour le dernier exercice » de ce mardi. « Le groupe de Claude Puel était presque au complet, ce mardi matin, pour une longue séance de travail, de plus de deux heures », a appris l’AS Saint-Étienne sur son site internet.

Hamouma et Maçon toujours en marge du collectif

Contrairement à Neyou, Gourna-Douath et Moukoudi, qui ont retrouvé le groupe des Verts, Romain Hamouma et Yvann Maçon, mais aussi Rayan Souici et Alpha Sissoko « ont effectué un travail individualisé ». Et ce n’est pas tout ! Le capitaine Mathieu Debuchy fait également son retour pour affronter le club du Rocher, après sa suspension d'un match. Pour rappel Yvan Neyou a manqué les deux derniers matchs de l’ ASSE, respectivement contre le RC Lens (2-3) et Angers SCO. Il était touché à la cuisse. Quant à Lucas Gourna-Douath, il avait la fièvre, tandis que Harold Moukoudi avait été laissé au repos face aux Angevins, en raison d'un coup reçu sur la tête à l’entraînement.













Par ALEXIS