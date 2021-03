LOSC : Aux portes du titre, Ikoné peut faire la différence

Publié le 17 mars 2021 à 17:30

Le LOSC est leader de Ligue 1 et se présente comme tel au Parce des Princes ce mercredi (17h45) à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Christophe Galtier veulent réussir un coup et montrer aux Parisiens qu'ils ne lâcheront rien dans la course au titre et une qualification à Paris serait un signal fort. Jonathan Ikoné, dans un entretien sur le site officiel de Lille OSC, retrouve le club qui l'a formé et parle de sa saison.

Jonathan Ikoné retrouve de vieilles connaissances

Retrouver le PSG, c'est forcément particulier pour Jonathan Ikoné. "C’est le club qui m’a formé, qui m’a lancé chez les pros et qui m’a mis en valeur et qui m’a appris ce métier. Pour ça, je le respecterai toujours. Mais le terrain, c’est le terrain et mon équipe, c’est le LOSC. Je vais tout faire pour qu’on se qualifie et seulement à la fin de match, je prendrai le temps d’aller discuter avec mes anciens coéquipiers du PSG", a expluqé le joueur sur le site du club. Contre Paris, il retrouvera quelques connaissances : "Kylian Mbappé est un ami, on se connaît depuis notre jeunesse et on a joué ensemble. On échange souvent tous les deux, mais on ne parle pas trop de foot. On s’apprécie humainement, c’est un ami d’enfance, pas un collègue. Donc quand on discute, on parle d’autre chose. De basket, par exemple. C’est une passion commune. Sinon, j’ai aussi joué avec Presnel Kimpembé ou Colin Dagba en sélection."

Le LOSC veut faire un coup contre le PSG

Cette saison, le Lillois prend plaisir dans l'effectif de Christophe Galtier. "Statistiquement, c’est ma meilleure saison, oui. Enfin surtout en termes de buts, car au niveau des passes décisives, je ne suis pas encore à mon meilleur total (10 en 2018-2019). Je pense avoir franchi un palier devant le but et ça me fait très plaisir. Si je peux réussir à en marquer un peu plus qu’avant où j’étais souvent bloqué à trois par an, alors je prends. Le coach m’utilise aussi selon les besoins de l’équipe. Il sait que je peux répondre présent sur le côté ou dans l’axe, que je sais m’adapter à l’équipe. C’est le plus important." Il faudra encore quelques buts d'Ikoné pour offrir au LOSC un titre de champion de France, au nez et à la barbe du PSG. À l'orée de la 30e journée de Ligue 1, Lille est leader avec trois points d'avance sur les hommes de Mauricio Pochettino, défaits à domicile dimanche contre un mal classé, le FC Nantes.













Par Matthieu