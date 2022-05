LOSC Mercato : Confidence de taille d'Ikoné sur son départ

Publié par Ange A. le 16 mai 2022 à 10:02

LOSC Mercato : Attaquant de la Fiorentina depuis cet hiver, Jonathan Ikoné s’est confié sur son départ du Lille OSC à Eurosport.

LOSC Mercato : Jonathan Ikoné sort la raison de son départ de Lille

Le Lille OSC a enregistré de gros départs lors du dernier mercato d’hiver. Jonathan Ikoné a notamment quitté le LOSC pour la Fiorentina. La Viola a déboursé 14 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier de 24 ans. Lequel s’est engagé jusqu’en 2026 avec le pensionnaire de Serie A. Interrogé par le média spécialisé, l’attaquant tricolore aux 4 sélections s’est de nouveau confié sur son départ de Lille cet hiver. L’ancien titi parisien estime qu’il était temps pour lui de tourner la page lilloise. « Pour moi, c’était le bon moment. J’ai passé de nombreuses années en Ligue 1, avec comme cadeau le titre avec le LOSC. Je me suis dit qu’il était temps d’aller voir un peu plus loin, de chercher de nouveaux objectifs », a expliqué l’ancien Dogue.

Les objectifs d’Ikoné avec la Fiorentina

Arrivé cet hiver, Jonathan Ikoné n’a pas eu le temps de s’acclimater à son nouvel environnement. L’ancien du Lille OSC n’a inscrit qu’un but et délivré deux passes en 19 matchs avec son nouveau cub. Il entend réaliser une meilleure campagne la saison prochaine avec la Fiorentina. Pour cette saison, il espère déjà pouvoir décrocher une place européenne. Avec deux matchs encore à disputer, la Viola (7e) peut toujours viser la 5e place de Serie A. « Ce qui est certain, c’est que je m’attends à plus de choses et que je vais tout faire pour m’en donner les moyens. J’espère surtout qu’on les réalisera tous ensemble, avec mon équipe. La priorité revient toujours au collectif. Un objectif concret ? J’en ai un, mais je ne vous le dis pas. Sauf si j’y parviens [rires] », a indiqué l’ancien sociétaire du LOSC.