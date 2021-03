OM Mercato : Confidence de taille de Milik sur son avenir

Publié le 18 mars 2021 à 06:15

Arrivé en prêt à l’Olympique de Marseille cet hiver, l’avenir d’Arkadiusz Milik suscite déjà des interrogations. À la relance à l’ OM, l’attaquant polonais est annoncé chez un grand de Serie A cet été. Le buteur de 27 ans a tenu à lever les doutes au sujet de son futur.

Arkadiusz Milik se confie sur son avenir avec l’ OM

Rangé parmi le indésirables de Gennaro Gattuso à Naples, Arkadiusz Milik est à la relance à l’Olympique de Marseille. Le Polonais revit sous les couleurs de l’ OM. Il compte déjà 4 réalisations en 7 apparitions avec le club phocéen. Suffisant pour que les rumeurs sur son départ cet été se multiplient. L’Équipe a notamment révélé que la Juventus comptait passer à l’action au mercato estival pour l’enrôler. Un joli chèque des Bianconeri suffirait pour casser le prêt de 18 mois avec option de Milik. Un accord passé entre Marseille et Naples stipulerait en effet que le club parthénopéen peut céder son buteur à un club italien si celui-ci venait à formuler une offre intéressante. Interrogé par le quotidien sportif sur son avenir, le Polonais s’est confié sur un éventuel départ de Marseille.

La porte entre-ouverte pour Milik

Arkadiusz Milik se dit investi dans le projet marseillais. Il espère que ses efforts lui permettront de signer dans les prochains mois dans un top club européen. « Je suis à l’ OM aujourd'hui et je ne pense qu’à l'OM. Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif […] Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons. Pour l’instant, je veux me montrer ici, et je veux qu’on se souvienne de moi à Marseille. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom, comme d’un "grand attaquant" », a indiqué le buteur international polonais (56 sélections/15 buts). Avec cette sortie, on peut dire qu’un départ de Milik de Marseille dès cet été n’est pas à exclure.













