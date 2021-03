ASSE : Monaco, Kovac méfiant avant de défier Saint-Étienne

Publié le 18 mars 2021 à 06:45

L’AS Saint-Étienne reçoit l’AS Monaco ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Niko Kovac s’est livré sur l’ ASSE, son prochain adversaire. Bien que 4e du championnat, le coach monégasque reste prudent avant d’affronter le 16e.

Niko Kovac exprime une crainte contre l’ ASSE

Après son nul contre le Lille OSC à Louis II (0-0), l’AS Monaco se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne ce vendredi. Entraîneur du club de la Principauté, Niko Kovac refuse d’endosser le costume de favori pour cette rencontre. Le technicien croate s’attend à une rencontre délicate contre l’ ASSE, une équipe en quête de points pour se maintenir. « On s’attend à une grosse bataille ce week-end à Saint-Etienne. Donc ce n’est pas gagné d’avance, on verra selon le résultat. Quand vous jouez aujourd’hui contre des équipes du bas de classement, ce n’est vraiment pas facile en deuxième partie de saison, car elles ont besoin de points pour se sauver. La Ligue 1 est un championnat très difficile », a indiqué le coach monégasque à la veille de cette affiche.

Une crainte de Kovac justifiée ?

Pour étayer ses propos, Niko Kovac est revenu sur le récent revers du Paris Saint-Germain à domicile contre le FC Nantes. « Personne ne s’attendait à la défaite du PSG face à Nantes. On connaît le football, il se passe parfois des choses surprenantes, la Ligue 1 est une compétition relevée », a indiqué l’entraîneur de Monaco. Actuelle 16e du championnat, l’ ASSE reste sur une victoire (0-1) contre le SCO Angers. Les Stéphanois jouent le maintien cette saison faute de pouvoir enchaîner les bonnes performances. De son côté, le club princier reste sur deux matchs sans victoire en Ligue 1 Conforama. L’attaque monégasque est notamment restée muette lors de ces sorties. Bien qu’il s’attende à un match difficile, le technicien croate espère ramener un résultat de Geoffroy-Guichard. À ses attaquants de se montrer réalistes face aux Verts.













Par Ange A.