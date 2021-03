Barça : Lionel Messi finalement vers une prolongation ?

Publié le 18 mars 2021 à 10:45

Le Barça a un nouveau président et malgré l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le PSG, le club catalan fait contre mauvaise fortune bon coeur. Les joueurs de Ronald Koemanreviennent fort en Liga et ne sont plus qu'à quatre points du leader, l'Atlético de Madrid, et ont également une finale de Coupe du Roi à jouer contre l'Athletic Bilbao. Les supporters, inquiets également pour l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat à l'issue de la saison et annoncé sur le départ, reprennent aussi espoir sur ce dossier sensible depuis l'élection du nouveau président, Joan Laporta.

Laporta continue son forcing pour Messi

Lors de son intronisation officielle, l'ex-président du Barça qui vient de retrouver ses fonctions a fait un nouvel appel du pied à Lionel Messi. "Je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait", a commencé Joan Laporta. "Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime. Si ce stade était plein pendant les matches en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous a fait du mal dans bien des domaines", a lâché le nouveau président en s'adressant directement à l'Argentin.

Un contrat à vie au Barça dans les tuyaux ?

De son côté, Lionel Messi a été ému par les hommages rendus suite au record de 767 matches joués sous les couleurs du Barça. "Tant de souvenirs, tant d'amis, tant d'années... Merci beaucoup pour les messages, ce fût une sacrée surprise de les voir. Je vous envoie une grosse bise à tous", a répondu le sextuple Ballon d'Or à une vidéo réunissant de nombreux anciens du FC Barcelone. Et pour ajouter le volet financier à la corde sensible, Joan Laporta serait en passe de proposer un contrat à vie à Lionel Messi, selon El Confidencial. Ce contrat comporterait une baisse de salaire de 30%, une manière de donner l'exemple pour le reste de l'effectif en cette période économiquement très compliquée pour le Barça, tout en s'assurant la présence de Messi pour une durée indéterminée. Au Barça depuis ses 13 ans, Lionel Messi pourrait se laisser convaincre par une telle proposition, mettant fin aux rêves du PSG.













Par Matthieu