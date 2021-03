OM : Jorge Sampaoli privé de plusieurs cadres contre l'OGC Nice

Publié le 18 mars 2021 à 14:45

L'OM affronte l'OGC Nice ce week-end à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 et avant une courte trêve internationale. Les Marseillais sont désormais relancés dans le championnat de France depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. Avec l'Argentin, l'Olympique de Marseille reste sur deux victoires au Vélodrome contre le Stade Rennais (1-0) et le Stade Brestois (2-1). Samedi (17h), c'est sur la pelouse niçoise que les Olympiens tenteront de continuer cette bonne série qui les place désormais à la cinquième place, avec l'espoir d'une qualification européenne en fin de saison.

Sampaoli sans plusieurs cadres à Nice

Pour le déplacement à Nice, l'entraîneur du l'OM va être privé de plusieurs de ses joueurs. "Kamara, ce sera difficile de le remplacer (face à Nice). Sa régularité, la confiance qu’il a à ce poste. Dans l’effectif, nous n’avons pas vraiment de joueur qui a le profil de Kamara pour le remplacer", a expliqué Jorge Sampaoli en conférence de presse d'avant match. "Dans ma vision des choses, un joueur comme Kamara est difficile à remplacer. On n'a pas de joueur avec les mêmes caractéristiques, on va voir si on met un ou deux joueurs dans ce secteur. C'est difficile car c'est un poste stratégique. On va le remplacer mais ce n'est pas évident. On ne sait pas si on met un joueur pour remplacer Kamara ou deux récupérateurs au milieu. Kamara est suspendu, Rongier et Amavi sont encore blessés. Sinon tout le monde est disponible."

L'OM doit continuer sa bonne série

L'OM a eu une semaine complète pour préparer cette rencontre, la première pour Jorge Sampaoli. "On a profité de cette semaine pour mieux s'organiser, se connaître, établir un plan de jeu. Cela nous a permis de prendre des décisions sur le système. On veut jouer plus haut, plus proche du but adverse. Le premier objectif de l'équipe est de bien fonctionner. On travaille à renforcer le jeu, c'est ce qui nous rapprochera de bons résultats. On a pu gagner deux matches récemment. Notre réalité actuelle, c'est d'essayer de rassurer les joueurs avec un bon fonctionnement. Dans un match, avec un adversaire qui pratique une transition, on contrôle l'adversaire. Il est important de récupérer et d'attaquer et non de subir une contre-attaque. On travaille tout ça dans un championnat très physique et rapide."













Par Matthieu