PSG : Sélection, Deschamps défend Mbappé des critiques

Publié le 18 mars 2021 à 21:35

Kylian Mbappé figure évidemment parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les trois prochains matchs qualificatifs à la coupe du monde 2022. En conférence de presse, le sélectionneur de l’Équipe de France a défendu l’attaquant du PSG et des Bleus.

Kylian Mbappé décisif avec le PSG

Kylian Mbappé et la sélection de France affronteront l'Ukraine (24 mars au stade de France), le Kazakhstan (28 mars à Noursoultan), puis la Bosnie-Herzégovine (31 mars à Sarajevo). Il est convoqué par Didier Deschamps pour ces trois rendez-vous pendant la trêve internationale qui démarre dimanche soir. Le buteur du Paris Saint-Germain est en pleine forme. Il a infligé 4 buts, dont un triplé au FC Barcelone, lors de la double confrontation en 8e de finale de la Ligue des champions. En C1, il compte 7 buts et 6 passes décisives. Mercredi, l’attaquant de 22 ans a inscrit 2 buts contre le LOSC en 8e de finale de la coupe de France. Meilleur buteur de la Ligue 1, il totalise 18 buts et 6 passes décisives en 24 matchs disputés. La star parisienne marque 28 buts et 9 passes décisives à son compteur, toutes compétitions confondues, cette saison.

Deschamps, « Mbappé n'est pas un robot »

Malgré cette performance remarquable, le jeune joueur est souvent critiqué, à tort. C’est en tout cas ce que pense Didier Deschamps. « Ce n’est pas un robot, c'est un jeune joueur qui enchaîne », a-t-il rappelé. « Il a des statistiques hors du commun. Il a tellement donné à tout le monde qu'il a le droit d'être moins bien. Dans tous les matchs qu'on voit, il y a une fatigue, et c'est lié aussi à la situation sanitaire, il y a une fatigue mentale. Il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux. Et même quand il est moins bien, il a cette capacité à être décisif », a défendu le sélectionneur des Tricolores. Rappelons que Kylian Mbappé a inscrit 16 buts sous le maillot des Bleus en 39 apparitions depuis le 27 mars 2017, date de son premier match avec l'équipe de Didier Deschamps.













Par ALEXIS