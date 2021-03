PSG : La dernière de Pochettino contre le Bayern fait très peur

Publié le 19 mars 2021 à 13:45

Le PSG a hérité d'un tirage compliqué en quarts de finale de Ligue des champions avec le vainqueur en titre, le Bayern Munich, dernier adversaire des Parisiens en finale de la précédente édition. Avec un match aller à Munich et le retour au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va devoir sortir de grosses prestations pour espérer rejoindre le dernier carré. Et la dernière fois que Pochettino a croisé la route du Bayern, cela s'est très mal passé...

Le Bayern Munich craint Mbappé et Pochettino

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich et ancien joueur du club bavarois a livré sa réaction à la suite du tirage au sort : "Paris a une très grosse équipe. Ils sont en ce moment deuxièmes de leur championnat, mais c'est pour nous un défi au plus haut niveau. Ils ont avec Pochettino un excellent entraîneur qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau, et avec Mbappé, un attaquant qui a toutes les qualités et qui est très dangereux. Normalement, l'avantage du retour à domicile est très important pour le PSG, mais actuellement il faut voir où et comment peuvent avoir lieu les matches."

Le PSG voulait éviter le Bayern

Pour l'ancien joueur du PSG et consultant pour RMC, Jérôme Rothen, Paris a bien sûr hérité du pire tirage possible. "Le PSG avait prévu plein de choses mais voulait, je pense, surtout éviter le Bayern. Il ne peut pas y avoir de déception, ça voudrait dire que vous baissez les armes. Le PSG a des joueurs de qualité même s’il est en difficulté collectivement. Il reste des semaines de compétition avant le choc. Le Bayern est la meilleure équipe du monde mais sur une double confrontation, le PSG peut élever son niveau", a estimé l'ancien Parisien. Pour Mauricio Pochettino, le Bayern Munich reste un très mauvais souvenir. En effet, la dernière fois que l'entraîneur argentin a croisé la route des Allemands, c'était à Tottenham en 2019. Les Bavarois avaient pulvérisés (2-7) les Spurs à Londres en phase de poule de la Ligue des champions. Un petit mois plus tard, Pochettino faisait ses valises...













