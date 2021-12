PSG : Ce qui se passe entre Kylian Mbappé et Pochettino

Publié par Gary SLM le 29 décembre 2021 à 05:03

Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino sont deux grands noms du PSG. L’un est le buteur en vogue du moment et le second, l’entraîneur. Ce qui se passe entre eux.

Kylian Mbappé dit tout sur Mauricio Pochettino

Déjà joueur du PSG avant l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc d’entraîneur, Kylian Mbappé est tombé sous le charme du technicien argentin. C’est du moins ce qu’il a affirmé avec insistance dans son interview accordée à CNN. Le joueur aux 9 buts en 17 matchs de championnat Ligue 1 cette saison a mis en avant un trait du caractère qu’il apprécie fortement chez son coach.

« Pochettino est un grand entraîneur, un homme génial très honnête », a confié l’ancien attaquant de l’As Monaco avant d’ajouter : « Je suis vraiment heureux de travailler avec lui, j'ai une très très bonne relation avec lui. » Alors qu’il semble sur le point de tourner dos au Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Mbappé laisse penser qu’il pourrait bénéficier de conseils avisés de son coach. « Je parle tous les jours avec lui, tout le temps. Je me sens vraiment proche de lui », a-t-il ajouté.

Un nouveau bouclier anti-limogeage pour Pochettino ?

L’ancien milieu de terrain du PSG devenu entraîneur du même club est pourtant menacé dans ses fonctions. Malgré les grands compliments du joueur offensif parisien de 23 ans, le coaching de l’ancien technicien de Tottenham ne fait pas l’unanimité. Bien que disposant d’un des meilleurs effectifs en attaque en Europe, il n’obtient pas de résultats conformes au standing de ses joueurs. Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, sans compter Angel Di Maria ou encore de Mauro Icardi, autant de joueurs de haut niveau qu’aurait bien utilisé un bon entraîneur pour hisser son équipe au top niveau européen.

Mais avec le soutien que vient de lui afficher Kylian Mbappé, la direction du PSG, qui réfléchirait au limogeage, pourrait revoir ses plans. La priorité du club de la capitale est de prolonger son attaquant libre dès juin prochain. Rien ne sera donc fait pour le contrarier, une situation qui profite clairement à Mauricio Pochettino.