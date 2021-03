LOSC : Christophe Galtier met en garde ses joueurs avant Nîmes

Publié le 19 mars 2021 à 15:15

Le LOSC est dans le sprint final pour le titre en Ligue 1 et, malgré la défaite en Coupe de France sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-0), les Lillois restent confiants. Mais ils devront pour cela vaincre les Nîmois qui luttent pour leur maintien à l'occasion de la 30e journée de championnat. Une journée qui se terminera par le choc entre les deux poursuivants de Lille OSC, l'Olympique Lyonnais et le PSG. L'une des deux équipes pourraient perdre gros dimanche soir, mais Christophe Galtier ne veut pas que ses joueurs oublient de jouer leur match.

Le LOSC ne doit pas oublier Nîmes

L'entraîneur du LOSC a prévenu ses joueurs en conférence de presse. "J'ose espérer que mes joueurs ne pensent qu'à Nîmes et pas au résultat entre le PSG et l'OL, a déclaré Christophe Galtier. Des gens peuvent penser que le match face à Nîmes sera facile mais Nîmes a beaucoup de qualités. Il reste 27 points en jeu et les écarts ne sont pas aussi importants que les gens peuvent l'imaginer. Je suis encore convaincu que Monaco peut revenir. Il y a une bagarre importante pour la C1 et une plus importante pour le titre." Mais le coach lillois pourra compter sur ses joueurs en forme. "Jonathan Ikonéa retrouvé la confiance. Il était dans le doute et j'ai ma part de responsabilité par rapport aux consignes que je lui donnais. C'est sous l'attaquant qu'il est très intéressant. Le staff échange avec lui, moi aussi et il est apprécié du groupe. Quand Burak s'est blessé, il était le meilleur buteur de l'équipe. Sans lui, on a gagné en étant moins bons, moins beaux, parfois très bons (...) Burak est un repère sur le terrain et ça donne une possibilité supplémentaire dans l'animation offensive."

Le coup de gueule de Christophe Galtier

Enfin, le coach du LOSC a poussé un coup de gueule contre le situation internationale quant à la trêve, avec le refus de laisser partir les extra-communautaires en sélection. "J'ai du mal à comprendre que le gouvernement ne donne pas de dérogation à nos joueurs internationaux à l'étranger, s'est étonné Christophe Galtier. On vit au même endroit, on est hyper vigilants, ils font des tests constamment et on ne leur donne pas de dérogation... Le joueur qui joue hors CEE et qui rejoue après, il se passe quoi ? On a match perdu ? Alors qu'un autre joueur peut avoir une dérogation ? (...) Oui, je suis énervé." Il a aussi mis un point final aux questions sur son avenir à la tête du LOSC. "Il n'y aura pas de discussion pour mon avenir durant la trêve mais il est prévu qu'il y'en ait une avant la fin de la saison, évidemment (...) Quand on discute de l'avenir, ce qui compte ce n'est pas la volonté mais les volontés, les moyens."













Par Matthieu