ASSE : Les Verts corrigés à Geoffroy-Guichard par Monaco

Publié le 19 mars 2021 à 23:15

L’AS Saint-Étienne a lourdement chuté à domicile vendredi contre l’AS Monaco. L’ ASSE s’est inclinée (0-4) contre le club de la Principauté. Les Verts réalisent une mauvaise opération dans leur opération maintien.

L’ ASSE encore humiliée à Geoffroy-Guichard

Après sa victoire à Angers (0-1) lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne espérait enchaîner ce vendredi. Opposée à l’AS Monaco, l’ ASSE a sombré à domicile sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Comme Lyon, le club de la Principauté s’est offert une balade dans l’antre des Verts. Les Stéphanois ont été corrigés (0-4) par leurs visiteurs. Stevan Jovetic (13e) a permis aux siens de repartir avec un but d’avance à la pause. Les hommes de Niko Kovac ont ensuite déroulé avec les réalisations d’Aurélien Tchouaméni (54e) et de Sofiane Diop (64e). De retour après un match de suspension, Krépin Diatta a aggravé le score en faveur des siens dans le dernier quart d’heure (76e).

Monaco trop fort pour Saint-Étienne

Claude Puel espérait relever un challenge ce vendredi contre l’AS Monaco. Le technicien castrais voulait s’appuyer sur le nul obtenu lors de la dernière confrontation entre les deux équipes pour y parvenir. Mais en face, les Monégasques ne comptaient pas enchaîner un mauvais résultat après le nul contre le LOSC (0-0) lors de la dernière journée. Grâce à son succès, le club princier maintient la pression sur Paris (2e) et Lyon (3e). Il ne compte qu’un seul point de retard sur le PSG et l’OL, adversaires ce dimanche au Groupama Stadium. Battue par Monaco, l’AS Saint-Étienne cale à la 16e place de Ligue 1. L’ ASSE sera opposée à un concurrent direct dans la course au maintien lors de sa prochaine sortie. Le club ligérien va se déplacer à Nîmes (19e) le 4 avril.













Par Ange A.