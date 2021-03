ASSE : Wahbi Khazri fait ravaler sa fierté à Claude Puel

Publié le 13 mars 2021 à 20:25

Wahbi Khazri, poussé dehors par l’ ASSE au mercato estival ainsi que lors du mercato hivernal, a fait ravaler sa fierté à Claude Puel ce samedi 13 mars 2021.

ASSE : Wahbi Khazri en bouche un coin à Claude Puel

Wahbi Khazri est arrivé au sein de l’ équipe de l’ AS Saint-Étienne en 2018 avec un statut de joueur d’expérience. Recruté pour aider les jeunes buteurs du club à prendre confiance en eux, le milieu offensif et attaquant de 30 ans avait été vite pris en grippe par Claude Puel quelques mois après sa signature au club. Le nouvel entraîneur des Verts de l’ ASSE ne comptait pas sur lui et n’a pas manqué de lui envoyer des signaux pour le lui dire. Que ce soit en plein mercato estival ou pendant le marché des transferts d’hiver passé, la tendance était à un départ du joueur de l’ équipe de Saint-Étienne.

Clairement en manque de solution offensive, l’ entraîneur des Stéphanois n’a eu d’autres choix que de ressortir du placard l’ancien joueur du Stade Rennais. Ce dernier s’était d’ailleurs montré à son avantage lors de la victoire 2-0 obtenue sur la pelouse de Rennes le 14 février dernier. Même s’il n’avait pas marqué lors de cette rencontre, il avait envoyé un message de sa capacité à aider l’ équipe stéphanoise à se sortir de son actuelle mauvaise passe.

Qui sauve l'As Saint-Étienne face à Angers SCO ?

Aujourd’hui, sur la pelouse du stade Jean Bouin, il a inscrit, après la mi-temps, l’unique but (0-1) de la soirée qui donne les trois points de la victoire à l’AS Saint-Étienne sur le SCO Angers. Forcement, Claude Puel ne pouvait passer sous silence les performances de ce joueur qu’il ne voulait pas il y a quelques mois. Et le coach de Sainté n’a pas manqué de flatteries dans son commentaire de la prestation de son buteur.

« On connaît ses qualités. Son match à Rennes avait déjà été prometteur, mais il n'a pas pu enchaîner derrière, car il n'était pas apte physiquement. Il a travaillé pour avoir une "caisse" plus importante. », a déclaré Claude Puel en conférence de presse d’après match. « Aujourd'hui, il a répété les efforts tout en étant lucide. Wahbi a été présent tout en réalisant un geste qui sort de l’ordinaire », a reconnu le coach dans son commentaire du match très sérieux du joueur de foot.

Par cette renaissance de ses cendres comme un phénix, Wahbi Khazri prend sa revanche sur Claude Puel qui l’avait un peu trop vite enterré. Pour son 13e matches de la saison en Ligue 1, avec seulement 7 comme titulaire, l’international buteur tunisien né à Ajaccio a inscrit 2 buts. Les supporters stéphanois ne bouderont pas cette victoire qui arrive après 3 matchs sans le moindre succès.

Quels derniers instants de Khazri dans le Forez ?

Le joueur offensif de 30 ans devrait partir de l’ ASSE en fin de saison. Même si son contrat ne finira qu’en fin de saison prochaine, en juin 2022, le footballeur devrait faire ses valises à la fin de cette saison. Il est annoncé dans le viseur de certains clubs prêts à lui donner des responsabilités sous leur maillot. Aux dernières informations, pour faire des économies, Sainté ne devrait pas s’opposer à son départ qui pourrait être gratuit. C’est peut-être aussi pour séduire davantage ses futurs recruteurs qu’il cherche à performer à chaque occasion afin d’embellir un peu plus ses statistiques.

Le mercato d’été prochain s’annonce mouvementé en attaque pour Saint-Étienne. La formation stéphanoise devant perdre Khazri, ce qui va la mettre dans l’obligation de recruter de nouveaux joueurs pour donner à Claude Puel de meilleurs arguments pour aller chercher une place qualificative en Uefa Ligue europa. La politique axée sur la mise en avant de jeunes joueurs n’ayant pas vraiment fonctionné, le club devrait revoir sa copie pour la saison prochaine.













Par Gary SLM