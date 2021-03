LOSC Mercato : Galtier botte en touche au sujet de son avenir

Publié le 20 mars 2021 à 06:00

À la veille du match contre le Nîmes Olympique ce dimanche, Christophe Galtier a été interpellé sur son futur. Le flou entoure l’avenir du coach du LOSC. Son contrat expire en effet en juin prochain.

Christophe Galtier entretient le mystère sur son avenir au LOSC

Recruté en décembre 2017, Christophe Galtier voit son contrat arriver à son terme au Lille OSC cet été. Alors que l’expiration de son contrat se rapproche, le coach du LOSC refuse de s’enflammer au sujet d’une prolongation. Le technicien de 54 ans préfère pour le moment se concentrer sur la belle saison qu’il réalise avec les Dogues. Leader du championnat, le club nordiste est proche de remporter le titre cette saison. Un sacre en Ligue 1 qui semble davantage obnubiler le Marseillais par rapport à sa prolongation. « D’ici la fin de saison, ce sera abordé mais il y a cette fin de championnat très importante. Je veux être concentré sur objectifs à atteindre et matches à préparer », a déclaré l’entraîneur lillois en conférence de presse.

Un rendez-vous fixé pour le futur de Galtier

Concentré à finir la saison sur une bonne note avec le Lille OSC, Christophe Galtier estime que la question de sa prolongation sera réglée en fin de saison. En fonction des circonstances, le coach de Lille n’exclut pas que le sujet pourrait être abordé avant. « On se parlera en fin de saison, peut-être avant si les choses se sont décantés avant, mais ça m’étonnerait vu la situation au classement. Ma volonté n'est pas ce qu'il y a de plus important quand on discute de l’avenir. L’important c’est de savoir quels sont les volontés, les objectifs et les moyens du club », a-t-il indiqué. Président du Lille OSC depuis décembre, Olivier Létang avait déjà fait part de son désir de continuer à travailler avec Galtier. Au vu des performances du club, une offre devrait donc parvenir au technicien dans les prochains mois.













Par Ange A.