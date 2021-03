OM Mercato : La menace italienne se confirme pour Milik

Publié le 20 mars 2021 à 08:30

Relancé par l’ OM cet hiver, Arkadiusz Milik suscite la convoitise d’un géant de Serie A. La presse anglaise vient encore de le confirmer, jetant ainsi un froid sur l’avenir du Polonais à Marseille.

Un club italien prêt à chiper Milik à l’ OM

Avec ses 4 réalisations en 7 matchs, Arkadiusz Milik revit à l’Olympique de Marseille. Rangé au placard par Gennaro Gattuso à Naples, l’attaquant polonais a rejoint le Vieux-Port lors du dernier mercato hivernal. Il est prêté pour 18 mois avec option d’achat à l’ OM. Mais comme l’avait relevé la presse italienne, Naples peut casser le prêt de son buteur en cas d’une offre intéressante d’un club de Serie A. Avec ses prouesses à Marseille, l’attaquant de 27 ans ne manque pas déjà de prétendant en Italie. Après La Gazzetta dello Sport et Tuttosport, c’est autour d’Eurosport UK de confirmer l’intérêt de la Juventus de Turin pour le Polonais (56 sélections/15 buts). Le média assure que Milik est le seul nom qui fait l’unanimité chez les dirigeants turinois pour le prochain mercato.

Milik ouvert à un départ de Marseille

Arkadiusz Milik serait d’autant plus proche d’un retour en Italie qu’il a récemment ouvert la porte à un départ de l’ OM. Interrogé par L’Équipe, l’avant-centre polonais a exprimé le vœu d’évoluer dans un club plus huppé que Marseille. « Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif […] Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons », avait notamment déclaré Milik au quotidien sportif. Avec l’incertitude autour du Polonais, Pablo Longoria et Marseille pourraient retourner à la case départ cet été. En signant le joueur de Naples cet hiver, la direction marseillaise pensait enfin tenir son « grand attaquant ». Mais avec la menace de la Juventus, la recrue phocéenne pourrait déjà retrouver la Serie A. Marseille de son côté devrait encore prospecter en cas de départ de Milik.













Par Ange A.