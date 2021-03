OM : La réaction de Jorge Sampaoli après sa première défaite

Publié le 20 mars 2021 à 22:30

Jorge Sampaoli a concédé sa première défaite en tant qu’entraîneur de l’ OM ce samedi. L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (3-0) lors de la 30e journée de Ligue 1. Le coach marseillais s’est montré lucide après ce revers à l’Allianz Rivera.

Première défaite de Sampaoli avec l’ OM

Après deux succès inauguraux, Jorge Sampaoli espérait poursuivre sur sa lancée ce samedi. Opposé à l’OGC Nice, le technicien argentin a plutôt vécu sa première défaite avec l’Olympique de Marseille. L’ OM a chuté (3-0) sur la pelouse de l’Allianz Rivera. Khéphren Thuram (34e), Amine Gouiri (74e) et Alexis Claude Maurice (90+1e) ont permis au Gym de dominer Marseille. Suite à son revers, le club phocéen descend à la 6e place à égalité de points avec le RC Lens (5e). Les Sang et Or ont l’occasion de prendre leurs distances en cas de victoire contre le RC Strasbourg ce dimanche. Vainqueurs des Marseillais, les Aiglons montent à la 10e place. Entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli s’est livré après cette défaite.

L’analyse de Sampaoli après la défaite à Nice

S’il déplore le manque de réalisme de ses poulains, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille regrette surtout leur manque d’esprit collectif. « Ce qui inquiétant, c’est la perte d’unité de l’équipe. Une erreur individuelle peut se rattraper mais désormais, il faut mettre en place un esprit de jeu collectif », a d’abord lancé l’Argentin. Jorge Sampaoli entend oublier ce faux pas à Nice et continuer de travailler pour imposer sa philosophie à ses joueurs. « Il faut qu’on travaille pour savoir exactement où on veut aller. On essaye de mettre en place une philosophie. Dès qu’on a été menés au score, on l’a abandonné. Il faut faire face à l’adversaire et dès qu’on est menés, c’est là qu’on doit attaquer », a indiqué l’ancien sélectionneur argentin. Battu par Nice, Marseille va tenter de se relancer contre Dijon lors de la prochaine journée.













Par Ange A.