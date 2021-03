OM : Sampaoli privé de son talisman pour le derby contre Nice

Publié le 19 mars 2021 à 22:30

Jorge Sampaoli va diriger sa première rencontre à l’extérieur ce samedi. L’ OM se rend sur la pelouse de l’OGC Nice pour la 30e journée de Ligue 1. L’entraîneur marseillais sera privé de son homme en forme contre le club azuréen.

Une grosse absence pour l’ OM de Sampaoli contre Nice

« Jamais deux sans trois ! ». Ce samedi, Jorge Sampaoli va tenter d’appliquer cet adage en terre niçoise. L’Olympique de Marseille affronte l’OGC Nice pour le compte de la 30e journée du championnat. Contre le Gym, le technicien argentin va tenter de signer sa troisième victoire de rang avec le club phocéen. Seulement, l’entraîneur de l’ OM devra se passer de Mickaël Cuisance, son homme en forme. Le milieu a brillé lors de ses dernières entrées en jeu en inscrivant deux réalisations contre Rennes (1-0) puis contre Brest (3-1). L’Équipe révèle que le milieu de 21 ans souffre d’une « petite » entorse à la cheville. Outre son Cuisance, Sampaoli devra composer avec quatre autres absences.

Quatre forfaits et deux surprises contre le Gym

Boubacar Kamara sera absent pour le derby méditerranéen. Le jeune Marseillais est suspendu suite à l’accumulation de cartons jaunes. Contre l’OGC Nice, l’ OM sera aussi privé de Valentin Rongier, Jordan Amavi et Yohan Pelé. En l’absence de certains cadres, Jorge Sampaoli a fait appel aux réservistes Aaron Kamardin et Oussama Targhalline. Le second cité signe sa deuxième apparition dans le groupe professionnel cette saison. Il était resté sur le banc contre le RC Lens (2-2) lors de la 23e journée. Côté niçois, Adrian Ursea enregistre les retours de Youcef Atal et de Rony Lopes. Une victoire de Marseille lui permettrait de conforter sa 5e place au classement.

Le groupe de Marseille contre l’OGC Nice :

Ngapandouetnbu, Vanni, Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo, Lirola, Perrin, Kamardin - Ntcham, Gueye, Payet, Khaoui, Targhalline - Benedetto, Luis Henrique, Milik, Thauvin, Germain, Bamba Dieng.













Par Ange A.