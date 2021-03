Stade Rennais : Bruno Genesio répond aux critiques de Memphis

Publié le 21 mars 2021 à 07:00

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio s'est vu assigné au redressement d'un club breton en totale perte de confiance. En trois matchs, la formation du Lyonnais montre de beaux signes de progrès mais n'en reste pas moins critiqué, à l'image d'un Memphis Depay sec sur son ancien coach, qui n'a pas manqué de lui répondre.

Le Stade Rennais de retour ? Des progrès mais attention aux conclusions hâtives

Nommé sur le banc du Stade Rennais au début du mois, Bruno Genesio avait pour mission et dessein de redonner de l'allant à une équipe qui restait sur sept équipes sans victoire en Ligue 1. Une nomination critiquée mais qui commence, pour l'instant, à porter ses fruits car après une défaite inaugurale face à l'OM, les coéquipiers de Clément Grenier ont enfin relevé la tête contre Strasbourg la semaine dernière (1-0) avant de confirmer leurs progrès hier face à Metz, un concurrent direct pour la cinquième place (1-3). Eliminé par Angers en Coupe de France et cet hiver en Champions League, accrocher cette cinquième place synonyme d'accession en Europa League reste donc l'objectif de la fin de saison rennaise. Le nouvel homme fort de Rennes sera donc jugé à la fin de saison, et aura sûrement à coeur de faire taire les critiques sur sa nomination et son bilan maigre avec l'OL.

Il estime avoir faire progresser Memphis

Entre Rhône et Saône, il s'agit d'un doux euphémisme que de dire qu'il n'aura pas fait l'unanimité tant chez les supporters que chez ses joueurs, étant la cible de nombreux détracteurs. Parmi ceux-là figure Memphis Depay. Ayant passé deux ans et demi sous les ordres du technicien de 54 ans, l'ailier néerlandais a affirmé, en conférence de presse, lui préférer Rudi Garcia et sa manière de communiquer avec son groupe. Un vilain tacle auquel a répondu avec flegme Bruno Genesio à l'issue du match face à Metz : "Pas grand-chose si ce n’est que je crois que c’est avec moi qu’il a signé sa meilleure saison en terme de statistiques. Même si celle-ci n’est pas terminée. Cela veut dire quelque part peut-être que l’avoir mis de temps en temps remplaçant lui a servi. Cela lui sert aujourd’hui, a-t-il abondé. A la fois pour être le très bon joueur qu’il est aujourd’hui mais aussi peut-être en tant que meilleur coéquipier. Je vois effectivement qu’il prend plus de responsabilités et que, dans l’état d’esprit, c’est l’un des leaders de l’équipe. Je me dis que j’ai certainement eu une influence sur son comportement d’équipier. " Des déclarations qui devraient mettre un terme à ce léger contentieux.













Par Chemssdine