OL - Bordeaux : Les supporters lyonnais défient Jean-Michel Aulas

Publié par Ange A. le 16 avril 2022 à 08:38

OL : Au lendemain de l’élimination de Lyon, les supporters lyonnais ont pris une importante décision en vue de la réception de Bordeaux.

OL : Les supporters lyonnais boycottent l’appel d’Aulas

L’élimination de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa passe mal auprès de ses supporters. Jeudi, certains n’ont pas hésité à malmener les barrières du Groupama Stadium pour exprimer leur colère. Dans un message sur Twitter, Jean-Michel Aulas a tenté de recadrer ces fans. Le patron de l’ OL les appelle également à soutenir le club en cette fin de saison. Mais cet appel du président lyonnais ne sera pas entendu.

Dans un communiqué, les Bad Gones annoncent le boycott pour le match devant opposer Lyon à Bordeaux ce dimanche au Groupama Stadium. « Ce n’est pas la défaite que nous blâmons, nous savons l’accepter [...] Mais c’est encore une fois la manière qui ne passe pas, et qui nous laisse un goût plus qu’amer en bouche », expliquent-ils.

Les nouvelles assurances d’Aulas aux Bad Gones

Éliminer de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais voit ses chances de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine s’amenuiser. Jean-Michel Aulas misait sur une victoire en C3 pour retrouver la reine des compétitions européennes. L’ OL n’est que 10e du championnat à sept journées de la fin. Les supporters lyonnais semblent déjà lassés cette saison difficile. Dans leur communiqué, ils n’épargnent pas Peter Bosz, ses poulains et même la direction du club à qu’ils reprochent des « déclarations tonitruantes pour rassurer les actionnaires ».

Au moment où les supporters lyonnais expriment leur courroux, Jean-Michel Aulas a fait d’importantes annonces en vue du prochain mercato de Lyon. Le patron de l’ OL n’exclut pas notamment de conserver Peter Bosz et de l’approvisionner en renforts cet été. « On sait qu'on aura les moyens d’investir pour répondre aux aspirations techniques et économiques que peuvent avoir Peter. On espère bien continuer l’aventure. Déjà, j’ai la conviction qu’on peut atteindre nos objectifs », a assuré le président lyonnais, optimiste en conférence de presse vendredi.