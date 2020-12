OL : Les Bad Gones évoquent les cas Mendes et Anthony Lopes

Publié le 19 décembre 2020 à 20:27

Les Bad Gones, grand groupe de supporters de l'OL, ont pris la parole sur les réseaux sociaux à propos de la suite de la saison lyonnaise et se sont en particulier attardés sur le cas de deux joueurs.

OL : Les Bad Gones soutiennent Thiago Mendes et Anthony Lopes

À travers leur communiqué, les Bad Gones se sont penchés sur les situations de Thiago Mendes et Anthony Lopes. Concernant le Brésilien, ils regrettent non seulement le fait que sa famille ait été menacée suite à sa faute sur Neymar, mais aussi la lourdeur de sa suspension - 2 matchs - "pour avoir fait pleurer l'un des fragiles compatriotes", ont-ils écrit sur leur page Facebook. Quant au gardien portugais, ses sorties autoritaires font souvent débat. Et les Bad Gones constatent que sa mauvaise réputation influe sur les choix arbitraires ces derniers temps. "Le corps arbitral lui fait payer ces dernières semaines sa réputation savamment entretenue par quelques commentateurs mal intentionnés. Cette campagne négative complique son travail" ont-ils souligné dans ce communiqué qui affirme également leur soutien envers leur équipe pour l'année 2021.

20 000 € récoltés pour "un Noël pour tous"

En association avec le groupe de supporters des Lyon 1950, les Bad Gones ont ouvert une cagnotte en ligne dont les fonds récoltés - plus de 20 000 € - ont permis d'acheter 1 500 peluches (disposées à la place des supporters absents lors de OL-Brest), des livres et des jouets qui seront remis à des associations. Ces dernières les offriront le jour de Noël à des enfants dans le besoin.













Par Clément