ASSE : Le principal problème de Verts de Claude Puel dévoilé

Proche de la relégation la saison dernière, l’AS Saint-Étienne vit une nouvelle année délicate. L’ ASSE ne pointe qu’à la 16e place du classement. Une situation qui ne semble pas préoccuper du côté de l’Etrat.

Un manque de discipline dénoncé à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne vient de se faire corriger par l’AS Monaco. Vendredi, l’ ASSE s’est lourdement inclinée (0-4) à Geoffroy-Guichard contre le club de la Principauté. Avec ce revers, les Verts calent à la 16e place et disposent d’une avance de 4 points sur Nîmes, barragiste. Malgré cette mauvaise passe, les poulains de Claude Puel ne semblent pas vouloir se ressaisir. RMC Sport indique ainsi que le staff stéphanois doit faire face à une situation délicate. Le technicien castrais et ses adjoints Jacky Bonnevay et Julien Sablé peinent à changer les habitudes de leurs poulains. La radio assure ainsi que les nombreux retards à l’entraînement constituent le principal problème de discipline des Verts en interne.

Des dirigeants pas épargnés ?

Ces retards auraient donc un impact sur la bonne tenue des séances de travail ainsi que sur l'application des consignes de Claude Puel. Ce qui pourrait donc en partie expliquer les mauvais résultats de Saint-Étienne cette saison. Outre les joueurs, la direction de l' ASSE connaîtrait également un problème de discipline. La même source assure en effet que Bernard Caïazzo est « parti se retirer dans le Golfe Persique pour échapper à la crise sanitaire ». Une situation que vivrait mal son partenaire Roland Romeyer. Surtout au moment où le club doit s'éviter une descente en Ligue 2 et trouver les moyens pour renflouer ses caisses.













