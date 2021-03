ASSE : Les confidences de Puel après la leçon contre l’ASM

Publié le 20 mars 2021 à 05:30

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée contre l’AS Monaco (0-4) vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Coach de l’ ASSE, Claude Puel a dressé un constat et tiré les leçons de ce lourd revers à domicile.

L’ ASSE pas au niveau de Monaco

Après avoir accroché l’AS Monaco à Louis II (2-2) lors de leur dernière confrontation, l’AS Saint-Étienne espérait mieux s’en sortir. Vendredi, l’ ASSE recevait le club de la Principauté en ouverture de la 30e journée du championnat. Mais les Verts de Claude Puel sont tombés sur des Monégasques surmotivés. Les visiteurs l’ont largement emporté sur la pelouse des Stéphanois (0-4). Des réalisations de Stevan Jovetic (13e), Aurélien Tchouameni (54e), Sofiane Diop (64e) et Krépin Diatta (76e) ont permis aux Monégasques de repartir avec les trois points. Après la rencontre, Claude Puel est passé aux aveux. Pour le coach de Saint-Étienne, ce Monaco était injouable. Avec ce succès, le club du Rocher conforte sa 4e place et n’accuse plus qu’un point de retard sur Paris et Lyon, respectivement 2e et 3e.

Le terrible constat de Claude Puel après la gifle à Geoffroy-Guichard

« Nous sommes tombés sur une très grosse équipe de Monaco qui a mis dès le début beaucoup d'intensité, avec des répétitions d'efforts et plus de qualité technique. Nous avons tenté de rivaliser. Nous n’avons pas réussi à maintenir le rythme et à garder le ballon après récupération […] Bravo à Monaco qui a livré un match de très haut niveau », a déclaré le coach de l’ ASSE selon les propos relayés par L’Équipe. Le technicien castrais est désormais tourné vers les prochaines échéances qui attendent le club ligérien. Saint-Étienne affronte le Nîmes Olympique (19e) pour sa prochaine sortie. Le club du Forez pointe à la 16e place du championnat avec 5 unités d’avance sur le FC Lorient (17e).













Par Ange A.