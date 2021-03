Stade Brestois : Le coup de gueule d'Olivier Dall'Oglio

Publié le 22 mars 2021 à 11:49

Le Stade Brestois n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Angers SCO, dimanche, sur sa pelouse de Francis-Le Blé. Et l'entraîneur des Finistériens n'était pas content du tout de la prestation de son équipe, notamment en première période. Et il a appelé au réveil des troupes afin d'aller chercher le maintien le plus vite possible.

Un Stade Brestois fébrile contre Angers SCO

Olivier Dall'Oglio a regretté, en conférence de presse d'après match, la fébrilité du Stade Brestois contre Angers. "Se mettre en 4-4-2, c’était pour avoir une équipe offensive qui puisse attaquer la profondeur. Ce n’est pas ce que j’ai vu en première mi-temps. Il y a eu pas mal de fébrilités, on s’est même mis en danger tout seul, a expliqué le coach brestois. Quand des garçons ne répondent pas présents, il faut changer des joueurs mais aussi de système. Mais croyez-moi, j’aurais pu en sortir d’autres. On a manqué de présence offensive et de fluidité dans le jeu. C’est un point de gagné au vu de notre première mi-temps. J’étais assez inquiet mais heureux de ne pas prendre de buts en première période. Je prends la décision à la mi-temps. L’idée, c’est d’aider les joueurs et essayer de les guider. On a senti tout de suite un impact différent grâce aux entrants mais aussi ceux déjà présents en première mi-temps."

Mais force est de reconnaître que le premier acte du Stade Brestois n'a pas été à la hauteur. "On a fait l’une des plus mauvaises mi-temps de notre saison, a estimé Olivier Dall'Oglio. L’adversaire, bien organisé, solide et expérimenté, nous a gênés. On savait à qui on avait affaire. Nous sommes tombés sur une très bonne équipe qui a mis beaucoup d’impact, ce qu’on n’a pas su mettre. Il y avait beaucoup de choses à revoir. Se bouger, c’était le strict minimum. C’est de la responsabilité des joueurs. Il y avait une crainte de faire des erreurs. On a manqué de présence dans les dix-huit derniers mètres. J’aurais aimé que Romain Faivre joue plus haut."

Dall'Oglio met la pression sur ses joueurs

Et le technicien du Stade Brestois a appelé ses jouers à prendre des points au plus vite, mais aussi leurs responsabilités. "On arrive sur la fin de saison, on sait qu’on doit aller gratter des points. La fébrilité et le manque de confiance venaient peut-être de là. On sait qu’on manque d’expérience, on reste naïfs. Il nous faut un leader fort à chaque ligne. On devait protéger notre but et garder cet équilibre. En termes de maturité, on est peut-être en train de grandir. Nous n’étions pas au top aujourd’hui et on a quand même gagné un point. Dans la période où l’on est, on avance. Tout n’a pas été parfait mais les défenseurs étaient déterminés à ne pas prendre de buts. Il va falloir avancer, on ne peut pas rester à 35 points."













Par Matthieu