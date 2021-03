Équipe de France : Quels Bleus titulaires face à l'Ukraine ?

Publié le 24 mars 2021 à 10:35

L'équipe de France débute son année 2021 qui s'annonce chargée avec un match au Stade de France contre l'Ukraine marquant le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Mais les Bleus ont aussi un Euro à jouer cet été et le dernier carré de la Ligue des Nations cet automne. Une bonne raison pour débuter de la meilleure des manières contre les Ukrainiens, qui n'auront pas le même visage que ceux largement battus (7-1) au moins d'octobre dernier, avec notamment la première titularisation et le premier but d'Eduardo Camavinga. Le Rennais a été laissé aux Espoirs par Didier Deschamps, qui peut compter sur un effectif pléthorique.

L'équipe de France débute une année chargée

"Ce n'est pas une année classique, mais on est habitué depuis un an, a reconnu Didier Deschamps en conférence de presse, avant le match de l'équipe de France contre l'Ukraine ce mercredi soir (20h45). Il y a trois objectifs à atteindre. Il va y avoir des compétitions saucissonnées. Mais ce ne sont que des matches de haute compétition. Les joueurs aiment ça. On ne va pas s'en plaindre. Tout va vite s'enchaîner en 2021. Le huis clos, on y est confronté depuis un moment, dans un contexte particulier, avec moins d'émotions. C'est un contexte général. On joue, et c'est déjà bien. On ne va pas se plaindre. Quand j'ai quelque chose à dire depuis mon banc, tout le monde m'entend au moins ! Même si je préférerais bien sûr les conditions d'un stade plein avec de l'ambiance."

La préparation a été courte, cependant, pour les Bleus, convoqués au sein d'une liste élargie. "On n'aura déjà pas plus ni moins de temps que les Ukrainiens. J'ai vingt-six joueurs en bonne condition. Je choisirai après un dernier entraînement léger. C'est bien d'avoir l'embarras du choix. Je ne vais pas faire d'essais ou de retours. Tous les joueurs sont aptes. Quand on regarde les statistiques, celles des trois (Griezmann, Giroud, Mbappé), elles ont permis aux Bleus d'être champions du monde, sans oublier le travail de tous les autres à côté. On est à plus de deux buts par match. Ils sont dangereux, avec des profils différents mais une bonne complémentarité. Le vécu et l'expérience sont importants", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France.

Pas la même Ukraine qu'en octobre

Et il faudra se méfier de l'Ukraine et éviter l'excès de confiance au Stade de France : "C'est une équipe qui aime avoir le ballon, avec une bonne maîtrise technique. Il y a une bonne participation des latéraux. Ils ont battu l'Espagne dernièrement (1-0 en octobre dernier). Ce sont des joueurs qui ont du vécu avec des jeunes qui arrivent. Ils ont une capacité technique à garder le ballon et à bien le maîtriser." Il faudra une victoire aux Bleus pour prendre dès maintenant la tête d'un groupe de qualification composé de la France, de l'Ukraine, de la Bosnie, de la Finlande et du Kazakhstan.

La composition probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba, Rabio - Mbappé, Giroud, Griezmann.







Par Matthieu