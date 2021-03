Equipe de France : Varane ne veut pas se mêler au cas Benzema

Publié le 22 mars 2021 à 11:48

Coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid et vice-capitaine de l'équipe de France, Raphaël Varane n'a pas voulu se positionner sur la gestion du buteur de 33 ans, absent des listes de Didier Deschamps depuis 2015.

S'occuper de Benzema, "pas le rôle" de Varane

Interrogé sur les ondes de la radio Europe 1 ce lundi matin, à deux jours du premier match de qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 2022, Raphaël Varane a été questionné sur la gestion de Karim Benzema en équipe de France. Depuis l'affaire de la sextape en 2015, l'attaquant du Real Madrid n'est plus convoqué par Didier Deschamps. "C'est vrai que je côtoie toutes les personnes concernées par cette question, mais mon positionnement est simple : je me tiens à l'écart. Ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas mon rôle. Je m'entends bien avec mes coaches et mes coéquipiers, c'est le plus important", a concédé le défenseur central.

Comme le bon vin

Âgé de 33 ans désormais, Karim Benzema n'en finit plus d'impressionner et donne même l'impression de se bonifier avec le temps. Sauveur du Real Madrid face à Elche la semaine dernière (doublé, 2-1), décisif en Ligue des Champions trois jours plus tard face à l'Atalanta (3-1), et auteur d'un nouveau doublé face au Celta Vigo ce week-end (3-1), l'ancien lyonnais semble se maintenir au top niveau. "C'est un bosseur et il continue de progresser. Il est bien physiquement, il joue son meilleur football. C'est un joueur qui est performant et élégant sur le terrain, c'est un plaisir de le voir jouer", a déclaré Varane à l'égard du numéro 9 madrilène. Cependant, les Bleus ne profitent pas de la forme exceptionnelle de Benzema, dont le compteur en équipe de France s'est arrêté à 81 sélections pour 27 buts en octobre 2015.













Par Clément