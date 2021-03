PSG : Deux gros dangers à éviter dans la course au titre

Publié le 25 mars 2021 à 01:30

Cette saison, le PSG est à la lutte avec trois clubs et non des moindres, dans la course pour le titre de la saison 2020-2021. Engagé en Ligue des champions et en coupe de France, le Paris SG a-t-il les moyens de jouer sur ces trois tableaux et être performant ? Pas certain, car les joueurs de Mauricio Pochettino seront exposés à des blessures en jouant régulièrement, plus que leurs adversaires directs.

Calendrier du PSG, un obstacle dans la course ?

Le PSG, leader de la Ligue 1 depuis sa victoire éclatante sur l’OL (4-2) à Lyon, dimanche soir, est un sérieux candidat à sa propre succession pour le titre de champion de France 2021. Cependant, c’est la première fois, depuis le sacre de l’AS Monaco en 2017, que le club de la capitale est confronté à la concurrence de trois clubs dans la dernière ligne droite du championnat. Sinon, les Parisiens ont toujours été sacrés champions avant les derniers matchs de la saison en 2018, 2019 et 2020. Deuxième au terme de la 30e journée, le LOSC compte 60 points comme le Paris Saint-Germain. L’OL et l’AS Monaco suivent, avec respectivement 60 et 59 points. La course s’annonce donc âpre entre ces quatre clubs lors des 8 dernières journées de L1, surtout avec des confrontations directes décisives (OL - LOSC, Paris SG - Lille OSC et AS Monaco - OL).

Dans ce sprint final vers le titre de champion, deux gros dangers menacent le club du président Nasser Al Khelaïfi. « L’adversaire numéro un du Paris SG pour moi, c’est ni Lille ni Lyon, ni Monaco. C’est le calendrier », a fait remarquer Rolland Courbis, interrogé par Le Parisien sur la fin de saison indécise. Le technicien de 67 ans, par ailleurs consultant sportif, rappelle « la réception de Lille dès la prochaine journée de Ligue 1, à 4 jours du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern ». Un match décisif « auquel l’équipe de Mauricio Pochettino ne pourra pas ne pas penser » selon lui. Entre les matchs aller et retour contre les Bavarois, le PSG affrontera le RC Strasbourg, « qui n’est pas encore sauvé…en championnat », en Alsace au stade de la Meinau.

Éviter les blessures ou rechutes

En effet, le consultant sportif n’écarte pas les Rouge et Bleu de la course au titre. Bien au contraire, le meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont les favoris pour le trophée, à ses yeux. Toutefois, ils devront croiser les doigts pour ne pas se retrouver avec des joueurs clés blessés. « Je n’imagine pas l’effectif du PSG ne pas être champion. Mais, il va falloir qu’ils se battent jusqu’au bout. […] Ils devront aussi éviter les blessures ou rechutes. Tu touches du bois pour Neymar, Mbappé, Marco Verratti, Keylor Navas, Angel Di Maria ou même Moise Kean… », a indiqué Rolland Courbis. Pour rappel, les joueurs du PSG ont été tenus en échec par le FC Nantes (1-2) en fin de match, le 14 mars dernier. Pour rappel, Neymar avait touché à la cuisse le 10 février contre le SM Caen et absent un mois et demi presque.







