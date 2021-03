Stade Rennais : Le prochain gros coup du SRFC déjà identifié

Publié le 25 mars 2021 à 07:00

Alors qu’une vente d’Eduardo Camavinga est souvent évoquée, le Stade Rennais pourrait empocher un joli chèque grâce à un attaquant. Selon l’Observatoire du Football CIES, le milieu rennais n’est pas le joueur le plus cher de l’effectif du SRFC.

Plus de 50 millions d’euros en vue pour le Stade Rennais

Ces derniers mercatos d’été, le Stade Rennais a empoché de jolis chèques. Le SRFC avait notamment perçu 30 millions d’euros en 2019 suite au transfert d’Ismaïla Sarr à Watford. L’été dernier, la direction de Rennes avait cédé Raphinha à Leeds United contre 18 millions d’euros. Après ces belles ventes, le club breton pourrait encore en réaliser une autre dans les prochains mois. Selon le dernier rapport du Centre international d’étude du sport, Jérémy Doku dispose de la plus grosse valeur marchande du club. Pour le CIES, la valeur de l’international belge (5 sélections/1 but) se situe entre 50 et 70 millions d’euros. De quoi se frotter les mains du côté de la direction des Rouge et noir.

Un départ de Doku déjà dans les tuyaux ?

Dans un récent entretien à Ouest France, le virevoltant ailier de 18 ans avait ouvert la voie à un départ du Stade Rennais. Pour Jérémy Doku, le SRFC est davantage « un tremplin ». « À Rennes, c’était le bon club pour que je puisse continuer à m’améliorer dans certains domaines. Ici, je peux le faire […] Je suis venu ici pour avoir des éléments qui me manquaient dans mon jeu et pour apprendre plus », indiquait-il au journal régional. Recruté en provenance d’Anderlecht contre 26 millions d’euros, le Diable rouge vaudrait aujourd’hui plus du double selon le CIES. Une petite surprise, tant ses statistiques sont loin d’être affolantes en Bretagne. Depuis son transfert à Rennes, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise et a délivré deux passes décisives en 31 matchs.







Par Ange A.