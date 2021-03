Barça : Griezmann parti pour foirer les plans de Laporta ?

Publié le 25 mars 2021 à 08:30

Depuis sa signature au FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann peine à s’imposer en Catalogne. Alors que le nouvel exécutif pousserait pour son départ, l’attaquant tricolore serait obstiné à poursuivre l’aventure en Catalogne.

Antoine Griezmann, un flop pour le FC Barcelone ?

Recruté à 120 millions d’euros, Antoine Griezmann est l’une des recrues les plus chères du FC Barcelone. Mais comme le Brésilien Philippe Coutinho, l’ancien colchonero peine à justifier le montant investi sur lui. Depuis son transfert au Barça, le champion du monde tricolore se retrouve régulièrement sous le feu des critiques. Des tensions avec Lionel Messi ont même souvent été évoquées pour expliquer son intégration difficile en Catalogne. Dans le dur chez les Blaugranas, son départ a souvent été évoqué. Pour El Confidencial, Joan Laporta, le nouveau président des Culés, pousserait même pour un départ de l’attaquant de 30 ans pour renflouer les caisses du club.

« Grizou » encore loin de la sortie

Mais pour Marta Carreras, Antoine Griezmann n’entend pas quitter le FC Barcelone. La journaliste de la Catalyuna Radio assure que le natif de Mâcon compte se battre pour rester au Barça. Surtout qu’il lui reste encore trois années de contrat chez les Blaugranas. « Le joueur est à l'aise et n’envisage pas de partir. Il a encore 3 ans de contrat et avoue se sentir très calme sur son avenir. Le Barça le voit comme l’un des candidats à partir cet été », a confié la source. Griezmann affiche des statistiques peu reluisantes depuis son arrivée en Catalogne. Cette saison, il a inscrit 11 buts et délivré 14 passes décisives en 40 matchs. Avec ces révélations, le joueur pourrait donc engager un bras de fer avec sa nouvelle direction. Celle-ci a pour priorité de prolonger le contrat de Lionel Messi. Le bail de l’Argentin expire en juin prochain.







Par Ange A.