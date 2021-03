FC Nantes : La prochaine destination de Kombouaré dévoilée

Publié par ALEXIS le 26 mars 2021 à 16:20

Antoine Kombouaré peut rester sur le banc de touche du FC Nantes s'il parvient à maintenir le club en Ligue 1 à la fin de la saison actuelle. Il peut aussi claquer la porte si les dirigeants nantais essayent de s'immiscer dans son travail ou lui tiennent un discours qu'il n'apprécie pas.

FC Nantes : Kombouaré ne fera pas de vieux os

Nommé entraîneur du FC Nantes le 11 février 2021, en remplacement de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a pour mission de maintenir le club de Waldemar Kita en Ligue 1. Pour le moment, il n’y arrive pas, car les Canaris sont 19es avec 29 points et relégables à 8 journées de la fin de la saison. Le coach kanak a certes la possibilité de signer jusqu'au 30 juin 2023, mais il peut décider de ne pas rempiler comme il l’a précisé lors de son arrivée au Football Club de Nantes. « J’ai une mission : maintenir le club en Ligue 1. Si ça ne marche pas, je m’en vais. Si j’accomplis ma mission et qu’on se maintient, j’ai deux ans de contrat derrière », avait-il indiqué dans un premier temps avant de prévenir : « si ça ne marche pas ? Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer. Parce que je ne serai déjà plus là. Et ce sera un échec pour moi ». En 6 matchs dirigés à la tête de l'équipe nantaise, le successeur de Raymond Domenech a concédé une défaite et 3 matchs nuls, pour 2 victoires, dont la première, sur le Paris Saint-Germain (1-2) au Parc des Princes, lors de 29e journée du championnat.

Candidat à la succession de Galtier au LOSC ?

En clair, Antoine Kombouaré est prêt à claquer la porte du FCN s’il ne parvient pas à assurer le maintien de l’équipe dans l’élite. Il pourrait même partir si on lui met les bâtons dans les roues. Jacques Vendroux, ami du nouvel entraîneur des Canaris, assure que ce dernier « fait peur aux dirigeants, car il a une immense personnalité ». « Antoine est capable, après une discussion avec son président, de faire son sac et de partir ! Si Waldemar Kita a un mot de travers, Antoine est capable de le mettre dans la piscine du centre d’entraînement », a-t-il fait savoir dans L’Équipe. Le journaliste va plus loin et dévoile une probable future destination d’Antoine Kombouaré. Selon ses indiscrétions, le coach de 57 ans pourrait rebondir à Lille OSC, en cas de départ du coach actuel des Dogues. « Si Christophe Galtier part, Antoine Kombouaré est capable de diriger un grand club », a annoncé Jacques Vendroux dans le quotidien sportif.

Pour mémoire, le coach du FC Nantes a entraîné plusieurs clubs en Ligue 1 et Ligue 2 : RC Strasbourg (2003-2005), Valenciennes FC (2005-2009), PSG (2009-2011), RC Lens (2013-2016), EA Guingamp (2016-2018), Dijon FCO (2019) et Toulouse FC (2019-2020). Très souvent, il a été appelé ‘’en pompier’’ pour sauver les clubs qui l’ont sollicité. Il est par ailleurs un ancien joueur (défenseur central) du club de Nantes (1983-1990).