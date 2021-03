PSG Mercato : 15 M€, Raiola à la rescousse de Leonardo ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2021 à 00:00

Alors que plusieurs noms ronflants sont associés au PSG pour le prochain marché des transferts de l’été, Leonardo pourrait bien être obligé de dégraisser avant tout achat. Et la presse italienne annonce déjà les couleurs avec les actions du puissant agent Mino Raiola qui défend les intérêts de bon nombre de joueurs parisiens.

Alphonse Areola vendu définitivement cet été ?

« Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons. J’ai décidé de venir ici car je voulais vraiment jouer cette saison. Ma famille voulait venir, nous sommes heureux et s’ils sont heureux, c’est le plus important pour moi », expliquait récemment Alphonse Areola à propos de son avenir, lui qui est prêté à Fulham cette saison après une pige d’un an du côté du Real Madrid.

Depuis les arrivées de Keylor Navas et Sergio Rico, le gardien de but français ne semble plus vraiment être dans les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain. Leonardo serait même déjà en train de lui trouver un point de chute définitif afin de se séparer d’un gros salaire. Et cela tombe bien puisque le représentant de l’international tricolore s’activerait lui aussi dans ce sens.

PSG Mercato : Alphonse Areola vers la Serie A ?

En effet, en à croire les dernières informations recueillies par le Corriere dello Sport, Alphonse Areola aurait été proposé par Mino Raiola à l'AS Rome. A la recherche d’un successeur à Pau Lopez, la formation italienne pourrait ainsi être la prochaine destination du Champion du monde 2018. Toujours selon la même source, l’AC Milan, toujours dans l’attente de la décision de Gianluigi Donnarumma concernant son avenir, pourrait également se placer afin de tenter de recruter le portier de 28 ans.

D'après le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Paris est côté à 15 millions d'euros sur le marché des transferts.