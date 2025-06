Mercato ASSE : Accord conclu, départ imminent d’un défenseur

L’ASSE est sur le point de trouver une porte de sortie pour un défenseur en difficulté. Un accord verbal aurait été trouvé pour son départ.

Mercato : Accord verbal entre le Maccabi Haïfa et Pierre Cornud

L’ASSE ne veut plus de Pierre Cornud ! Arrivée au club en provenance du Maccabi Haïfa, l’été dernier, grâce à un transfert conclu à 1,1 M€, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise. Ni Olivier Dall’Oglio ni son successeur Eirik Horneland n’ont été satisfait des prestations du défenseur latéral gauche. Il a disputé 11 bouts de matchs pour 7 titularisations en Ligue 1 toute la saison dernière. Du coup, il est poussé dehors à Saint-Etienne.

Bonne nouvelle pour lui, son ancien club souhaite le rapatrier. Le Maccabi a fait une offre qui conviendrait au défenseur français de 28 ans. Le club israélien a trouvé un accord verbal avec ce dernier pour son retour en Israël, selon les informations de Foot Mercato. Les deux parties se sont accordées sur un contrat de trois saisons d’après la source.

ASSE : Retour de Cornud dans un championnat où il a brillé

Un an après le départ de Pierre Cornud de Haïfa, son retour au Maccabi est imminent à en croire le média spécialisé. S’il n’a pas réussi à se faire une place dans l’équipe de l’ASSE, le natif d’Avignon avait laissé de bonnes impressions en Israël. Il avait été auteur de 15 passes décisives et un but en 94 matchs disputés avec « La Locomotive Verte », toutes compétitions confondues.

Outre le championnat (Ligat ha’Al), Pierre Cornud avait été livré des prestations satisfaisantes en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Conférence avec le Maccabi Haïfa entre juillet 2022 et août 2024.

