PSG Mercato : 12M€, Paris proche de boucler une belle signature !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Engagé dans un vaste dégraissage afin d’accueillir de nouveaux visages, le Paris SG serait sur le point de boucler une belle affaire pour 12M€.

PSG Mercato : Antero Henrique se rapproche d’un accord pour un gardien

Dans un long entretien accordé ce mardi au quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi une nouvelle fois exprimé sa volonté de changer les choses au Paris Saint-Germain. Le président du club de la capitale a expliqué ce qu'il attendait de ses joueurs tout en montrant la porte à ceux qui ne répondent plus aux attentes des Rouge et Bleu.

« Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini ! », a notamment lancé l’homme d’affaires qatarien. Et au rayon des joueurs appelés à se trouver un nouveau point de chute cet été, se retrouve Alphonse Areola. Barré Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le gardien de but formé au PSG a été prêté cette saison à West Ham.

Mais il ne devrait plus revenir dans la capitale. En effet, Sky Sports UK a révélé ce jeudi que les Hammers sont désormais décidés à conserver définitivement l’international français dans leurs rangs. La direction de West Ham s’apprêterait même à formuler une offre aux dirigeants parisiens dans ce sens. L’affaire pourrait donc se régler rapidement entre les deux parties.

PSG Mercato : Alphonse Areola va définitivement rester à West Ham

Parti en prêt la saison dernière dans le club londonien, Alphonse Areola devrait donc y poursuivre sa carrière comme évoquée ces dernières semaines. Selon Sky Sports UK, les derniers détails d'un accord seraient en négociations entre le Paris Saint-Germain et West Ham pour un transfert à hauteur de 12 millions d'euros. Une première belle réussite pour Antero Henrique, de retour au Paris SG afin de s’occuper de la vente des indésirables.

D’après les informations du tabloïd britannique The Guardian, l’optimisme est de mise à Londres concernant un transfert définitif du champion du monde 2018. Le principal concerné ayant donné son accord au club anglais pour y rester la saison prochaine. Lié au PSG jusqu’en juin 2023, le portier de 29 ans devrait poursuivre son aventure en Premier League avec l’ancien club de Dimitri Payet.

Pour le Paris SG, c’est une belle affaire qui se concrétise.