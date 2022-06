PSG Mercato : C’est fait, une officialisation la semaine prochaine

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2022 à 16:33

PSG Mercato : Bien aidé par Antero Henrique, Luis Campos serait en passe de boucler une belle affaire pour le Paris SG. L’opération dégraissage est lancée.

PSG Mercato : Accord verbal entre West Ham et un gardien du Paris SG

Prêté cette saison à West Ham par le Paris Saint-Germain, Alphonse Areola pourrait rester définitivement chez les Hammers. Ce samedi, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que le gardien de but français aurait trouvé un accord contractuel avec le club londonien en vue d’un transfert cet été. « West Ham conclut le dossier Areola après un accord verbal sur les termes personnels comme indiqué jeudi dernier. Tout est prêt pour sceller tout cela la semaine prochaine. Ça va être un transfert. Les contacts entre les clubs sur les derniers détails sont en cours », a assuré Fabrizio Romano sur sa page Twitter. À un an de la fin de son engagement avec le Paris SG, Areola va changer d’air et permettre à son club de coeur d’empocher u joli chèque.

PSG Mercato : Alphonse Areola transféré définitivement pour 12M€ ?

Engagé dans une vaste opération dégraissage, le Paris Saint-Germain a déjà donné son accord pour un transfert définitif d’Alphonse Areola. Après l’entente entre le champion du monde et le club londonien, le deal sera annoncé la semaine prochaine selon Fabrizio Romano. Un départ qui devrait permettre aux Rouge et Bleu de recevoir un chèque d’un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros.

Une belle réalisée par Antero Henrique, l’ancien directeur sportif parisien, revenu cet été dans la capitale pour s’occuper du départ des indésirables. À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, Alphonse Areola pourrait retrouver de la stabilité en Premier League avec l'espoir d'être toujours dans les plans de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

Affaire à suivre donc pour Areola, le PSG et West Ham…