PSG Mercato : Officiel, Henrique enregistre sa première signature

PSG Mercato : Revenu cet été pour prêter main-forte à Luis Campos, Antero Henrique vient de réaliser officiellement sa première grosse opération au Paris SG.

Prêté à West Ham la saison dernière, Alphonse Areola quitte définitivement le Paris Saint-Germain. Le gardien de but de 29 ans s’est engagé définitivement avec les Hammers pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2027. Le club anglais a déboursé environ 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français. Une information confirmée ce lundi par le club de la capitale via un communiqué officiel.

« Prêté lors de la saison 2021-2022 à West Ham United, Alphonse Areola rejoint définitivement le club de Premier League. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Alphonse pour la suite de sa carrière », a écrit notamment le Paris SG. Prêté six fois par le PSG depuis le début de sa carrière professionnelle, Areola retrouve ainsi de la stabilité à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Il n’a donc pas caché sa joie après la signature de son nouveau contrat à Londres.

PSG Mercato : Alphonse Areola savoure son transfert définitif à West Ham

Après de très nombreux prêts (RC Lens, SC Bastia, Villarreal CF, Real Madrid, Fulham FC, West Ham United), Alphonse Areola quitte définitivement le Paris Saint-Germain, son club formateur. Barré à Paris par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, il a évolué la saison dernière à West Ham. Avec les Hammers, il n'était cependant aligné que dans les coupes nationales et en Ligue Europa, une compétition où il a été performant jusqu'à leur élimination en demi-finales.

« Alphonse était un atout énorme pour le club lors de son prêt la saison dernière. Ses performances ont conforté notre idée de le voir comme un gardien de haut niveau », a déclaré dans un communiqué son entraîneur David Moyes. À la suite de son coach, le natif de Paris a justifié son choix de s'installer dans la durée à Londres.

« Je me sens bien, je suis heureux de signer et heureux de rester ici de façon permanente et j'ai hâte de commencer à m'entraîner et de faire le travail. Le principal, c'est que j'ai ressenti l'amour des supporters la saison dernière. Ce qui est vraiment important pour moi, c’est de sentir que je suis aimé. Je sais que je dois faire mon travail et tout faire pour les rendre heureux, et évidemment aussi l'équipe, mes coéquipiers, le staff et Xavi Valero aussi.

L'ambiance de la saison dernière était géniale, donc je voulais juste tout faire pour rester ici. Je me sens à l'aise, j'ai l'impression que lorsque je signe dans un club, je veux sentir que c'est comme ma deuxième famille. Évidemment, nous sommes ici tous les jours et nous partageons beaucoup de temps ensemble, donc je dois me sentir à l'aise avec tout le monde et les sentir à l'aise avec moi aussi, donc je me sens juste à l'aise ici », a expliqué Alphonse.

Une belle opération pour le Paris SG qui se débarrasse ainsi d’un énorme salaire tout en empochant de l’argent.