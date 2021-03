OL, Atlético : Dembélé donne des nouvelles après son malaise

Publié par Ange A. le 26 mars 2021 à 23:00

Prêté par l’Olympique lyonnais à l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé avait été victime d’un malaise vagal mardi à l’entraînement. L’attaquant encore sous contrat avec Lyon a donné de ses nouvelles ce vendredi sur les réseaux sociaux.

Moussa Dembélé rassure après son malaise à Madrid

Plus de peur que de mal pour Moussa Dembélé. Mardi, l’attaquant a été victime d’un malaise en pleine séance d’entraînement avec l’Atlético Madrid. Le joueur prêté par l’Olympique lyonnais s’est écroulé suite à une baisse de sa tension artérielle. Pris en charge immédiatement par le staff médical des Colchoneros, le buteur de 24 ans a bénéficié de quelques jours de repos. L’avant-centre a signé son retour à l’entraînement ce vendredi. Il en a profité pour donner ses nouvelles. Elles sont assez rassurantes. « De retour ! Plus de peur que de mal. Merci pour vos messages chaleureux et votre attention », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Une mauvaise passe avec l’Atlético

Arrivé à Madrid lors de la dernière fenêtre des transferts, Moussa Dembélé est prêté avec option d’achat. Laquelle s’élève à 33,5 millions d’euros hors bonus. Pour le moment, l’attaquant sous contrat avec l’Olympique lyonnais peine à s’imposer chez les Colchoneros. Il n’a disputé que 4 rencontres (87 minutes) sous les ordres de Diego Simeone, sans se montrer décisif. Au vu des performances du joueur, Le Progrès craint que Jean-Michel Aulas ne perçoive jamais les 33 millions d’euros représentant ladite option. À moins d’un réveil de l’avant-centre avec l’Atlético Madrid, Lyon devrait enregistrer le retour de son numéro 9 l’été prochain. Celui-ci n’a plus que la Liga à disputer avec le club madrilène. Les hommes de Diego Simeone ont été sortis en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ils ont été éliminés dès le deuxième tour de la Copa del Rey par Cornellà, pensionnaire de D3 espagnole.