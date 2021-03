OL Mercato : Vers un nouveau dégraissage à Lyon cet été ?

Publié le 26 mars 2021 à 09:05

L’ OL s’est séparé de nombreux éléments lors des deux dernières fenêtres des transferts. Il s’agit notamment d’indésirables prêtés (pour certains avec option) et qui vont donner du fil à retordre au club cet été.

Des indésirables de retour à l’ OL cet été ?

Après une saison 2019-2020 décevante terminée à la 7e place, l’Olympique lyonnais a entrepris de dégraisser lors du dernier mercato estival. Certains Gones ont notamment été prêtés pour tenter de se relancer. Certains l’ont été avec option d’achat pour espérer de futurs bénéfices. Parti à Fulham, Joachim Andersen est l’une des rares satisfactions des nombreux joueurs prêtés aux côtés de Jean Lucas. Les deux indésirables ont réussi à s’imposer en tant que titulaires respectivement à Fulham et à Brest. Mais alors que l’effectif de Rudi Garcia semble assez compétitif, leur avenir à Lyon semble menacé. Surtout qu’ils ont été prêtés sans option et vont revenir au club au terme de leurs prêts. Comme eux, certains éléments prêtés avec option d’achat devraient également signer leur retour cet été.

Des espoirs lyonnais en galère

Il s’agit notamment de Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est loin d’assurer la succession de Diego Costa à l’Atlético Madrid. Il n’a disputé que quatre matchs avec les Colchoneros (87 minutes) sans se montrer décisif. Comme le note Le Progrès, au vu de ses performances faméliques, il n’est pas certain de voir le club espagnol lever l’option d’achat de Dembélé. Laquelle s’élève à 33 millions d’euros hors bonus. En froid avec sa direction au moment de son départ, Jeff Reine-Adélaïde devrait également retourner à l’ OL. Le milieu de 23 ans n’a disputé que 18 rencontres jusqu’à sa grave blessure au genou. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le milieu ne rejouera plus cette saison et ne devrait pas voir l’OGC Nice lever son option d’achat qui s’élève à 25 millions d’euros.

Youssouf Koné et Pape Cheikh Diop sont les autres indésirables susceptibles de revenir à Lyon. Prêté en début de saison à Elche, le latéral malien a été refourgué aux Turcs de Hatayspor avec lesquels il n’a disputé que 4 rencontres. S’agissant du milieu prêté à Dijon, il devrait signer son retour chez les Gones en cas de relégation des Rouges. Lanterne rouge de Ligue 1, le club bourguignon ne devrait pas conserver le milieu espagnol en cas de descente. Lyon se verrait ainsi privé de 5 millions d’euros et se retrouver avec un nouvel effectif pléthorique. Une fois de plus, Juninho devrait donc encore dégraisser au mercato si le club enregistre tous ces retours.







Par Ange A.