ASSE Mercato : La sortie se précise pour un flop stéphanois

Publié par Ange A. le 27 mars 2021 à 06:45

Arrivé à l’AS Saint-Étienne au mercato d’hiver, Anthony Modeste ne sera conservé pas à l’issue de son prêt à l’ ASSE. Selon la presse allemande, l’attaquant de 32 ans serait également devenu un indésirable à Cologne.

Départ inéluctable de l’ ASSE pour Anthony Modeste

Faute de pouvoir recruter l’Égyptien Mostafa Mohamed, l’AS Saint-Étienne s’était rabattue sur Anthony Modeste. Alors que Mohamed flambe avec Galatasaray (6 buts en 9 matchs), le joueur prêté par Cologne peine à s’illustrer dans le Forez. En 8 apparitions sous les ordres de Claude Puel, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets ou délivrer une passe décisive. Prêté sans option aux Verts, l’attaquant de 32 ans devrait sauf surprise quitter Saint-Étienne au mercato estival. La direction du club ligérien se retrouvera de nouveau contrainte de lorgner le marché pour recruter un buteur. Mais avec les ressources financières limitées du club, Claude Puel avait indiqué que le club du Forez devait davantage s’intéresser aux joueurs en fin de contrat.

Modeste encore loin du bout du tunnel

S’agissant d’Anthony Modeste, il est encore sous contrat avec Cologne jusqu’en 2023. Mais comme le fait savoir Bild, le pensionnaire de Bundesliga souhaite se débarrasser de lui lors de la prochaine fenêtre des transferts. Avec ses 3 millions d’euros annuels, le natif de Cannes représente l’un des plus gros salaires du club. À défaut de pouvoir le transférer, le club allemand envisagerait même de résilier son contrat à l’amiable. Avant son prêt à Saint-Étienne, il a inscrit un but en 9 matchs avec Cologne. Il a rejoint les Boucs une première fois en 2015 en provenance d’Hoffeinheim contre 4,5 millions d’euros. Il y est retourné en 2018 après une expérience en Chine. Lassée des récentes contreperformances de Modeste, la direction de Cologne voudrait donc s’en séparer définitivement. Reste plus qu’à savoir quel club va se proposer de relancer l’ancien bordelais.