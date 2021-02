ASSE Mercato : Anthony Modeste, le pari risqué des Verts

Publié le 02 février 2021 à 13:05

L'ASSE a trouvé son attaquant dans les dernières heures du mercato en jetant son dévolu sur le buteur de Cologne, Anthony Modeste. Très prolifique il y a quelques saisons, l'attaquant français est moins en réussite depuis quelque temps et un passage raté en Chine. Handicapé par des blessures ces derniers mois, le joueur de 32 ans pourra-t-il revenir au top pour aider l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 ?

L'ASSE mise sur Anthony Modeste

Son nom n'avait pas été cité au cours de ce marché des transferts hivernal. Mais c'est finalement Anthony Modeste qui a rejoint l'ASSE dans les dernières minutes du mercato. Le buteur est prêté par Cologne, 14e de Bundesliga, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit pari pour les Verts, car Modeste n'est plus aussi brillant que lors de son premier passage en Allemagne. Le site En Vert et contre tous a interrogé un spécialiste du FC Köln, qui a donné son ressenti sur ce transfert. Arrivé en 2015 à Cologne, Anthony Modeste "a fini troisième meilleur buteur du championnat" lors de sa première saison. "En 2016-2017, c'était encore plus incroyable, puisqu'il a fini avec 25 buts pour le club. On a terminé en Ligue Europa et, on peut le dire, c'est grâce à lui. Ça a été le héros de cette saison." À tel point que les supporters ont créé une chanson à sa gloire !

Une grosse blessure qui inquiète

C'est donc un excellent atout offensif pour l'ASSE, à condition qu'Anthony Modeste retrouve son niveau d'il y a quelques saisons. Car entre temps, "il s'est perdu en Chine", explique le spécialiste. Sans club, son retour à Cologne a été plébiscité par les supporters. L'attaquant passé par Hoffenheim au début de sa carrière en Allemagne revient alors dans le club qui l'a vu réaliser ses meilleures performances. Modeste s'engage alors avec Cologne jusqu'en juin 2023. Mais cette saison, le buteur, outre la concurrence, a connu "une grosse blessure" au genou. "Même les médecins ne savaient pas ce qu'il avait précisément." C'est l'un des points compliqué pour l'AS Saint-Etienne, qui va récupérer un joueur dans un état physique qu'il faudra rapidement déterminé. Et à l'image d'un Panagiotis Retsos, l'ASSE va devoir espérer qu'Anthony Modeste ne se blesse pas sur une trop longue période. Pour le joueur, ce prêt est particulier. Il retrouve en effet le club qui a formé son père. À voir si Anthony Modeste débutera en Ligue 1 dès mercredi, face au FC Nantes dans un véritable match de la peur.













Par Matthieu