OGC Nice Mercato : L'arrivée de Jean-Clair Todibo bouclée !

Publié le 28 janvier 2021 à 19:00

Très vite présenté comme un futur grand du football français après d'excellentes prestations avec Toulouse, Jean-Clair Todibo est rapidement parti du côté du FC Barcelone, où il n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Prêté de club en club, le défenseur pourrait retrouver la Ligue 1 cet hiver, où l'OGC Nice lui fait les yeux doux.

L'aventure ratée de Todibo au Barça, entre prêts et désillusions

Arrivé à Toulouse en 2016, Jean-Clair Todibo a gravi les échelons afin de s'imposer en 2018 dans la charnière centrale du Téfécé et disputer son premier match en août 2018. Rapidement indiscutable, le natif de Cayenne ne restera pas longtemps sur les bords de la Garonne. Rappelant un certain Raphael Varane de par son flegme et ses capacités athlétiques très vite décelés, il signe en toute fin de mercato hivernal au FC Barcelone. Malheureusement, barré logiquement par la concurrence en Catalogne, Todibo ne jouera que cinq matchs sous le maillot culé et sera prêté l'hiver suivant à Schalke 04, avant d'être prêté une nouvelle fois à l'été 2020 du côté de Benfica. Le prêt sera globalement concluant à Gelsenkirchen, sans lui permettre de rester au Barça pour autant, mais la donne sera bien différente à Lisbonne. Loin derrière dans la hiérarchie, le défenseur français n'a joué que deux matchs sous le maillot benfiquiste.

Saliba-Todibo, le joli pari de l'OGC Nice

Une situation forcément irritante pour le produit toulousain qui voudrait naturellement voir ailleurs. Et comme pour William Saliba, l'OGC Nice devrait une nouvelle fois doublé l'ASSE dans la course à Todibo. En effet, d'après Nice-Matin, le Gym ne serait plus loin d'un accord avec le Barça pour s'offrir ce roc de 21 ans. Le média azuréen ne donne cependant aucune information sur les modalités de ce deal, mais ce dernier a été confirmé par le très crédible Gianluca Di Marzio. En s'offrant l'ancien Toulousain, Nice pourrait aligner un tandem Todibo-Saliba en défense qui serait très intéressant à suivre. En effet, encore jeunes, les deux talents ont des parcours assez similaires parsemés de blessures et de désillusions en rejoignant des top clubs. Unis, feront-ils taire les critiques à leurs sujets ? C'est tout ce qu'on leur souhaite, ainsi qu'à Nice qui n'a pas eu peur de prendre des risques cet hiver.













Par Chemssdine