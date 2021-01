ASSE Mercato : Les Verts encore doublés par l'OGC Nice ?

Publié le 22 janvier 2021 à 12:20

L'ASSE n'a toujours pas réussi à se renforcer après presque trois semaines de mercato. Cet hiver, les Stéphanois sont à la recherche principalement d'un attaquant et d'un défenseur central. Si le dossier Mostafa Mohamed traîne, l'AS Saint-Etienne pensait tenir la pole position sur une piste pour améliorer son secteur défensif, mais elle pourrait voir, encore une fois, l'OGC Nice lui passer devant...

Le mercato maudit de l'ASSE

Difficile pour tous les clubs de recruter cet hiver. Le marché des transferts est particulièrement frileux en raison de la crise financière que traverse le monde du football en raison de la pandémie de Covid-19. Mais s'il y a bien un club de Ligue 1 qui peine à convaincre des joueurs de signer sous ses couleurs, c'est bien l'ASSE. Les Verts courent après l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed, depuis de trop longs jours et l'opération est toujours en suspens. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne et ceux du club du Caire ne parviennent toujours pas à s'entendre sur les modalités de paiement des cinq millions d'euros allouer pour ce transfert. Mais ce n'est pas là le seul souci de l'ASSE lors de ce mercato hivernal. Le club menée par Claude Puel cherche désespérément un défenseur central pour pallier le départ de Welsey Fofana à Leicester, en Premier League, à la fin de la fenêtre de transferts estival. Panagiotis Retsos, trop souvent blessé, n'est pas fiable à 100% et les Verts ont vraiment besoin de renfort.

L'OGC Nice refait une Saliba à Saint-Etienne

Pour cela, l'ASSE croyait bien pouvoir obtenir le retour de William Saliba dans le Forez. Le jeune défenseur, vendu à Arsenal en 2019, était à la recherche de temps de jeu, n'entrant pas dans les plans de son entraîneur Mikel Arteta. Tout semblait prévu pour que Saliba retrouve Saint-Etienne, mais l'OGC Nice a court-circuité le dossier et obtenu le prêt de l'ancien Stéphanois. Un pied de nez à l'AS Saint-Etienne, qui a fait contre mauvaise fortune bon coeur en se remettant au travail. Et les dernières infomations faisaient état d'une offre déposée par l'ASSE pour Jean-Clair Todibo, l'ancien défenseur de Toulouse, prêté par le FC Barcelone au Benfica. Cependant, RMC affirme qu'un autre club est aussi sur le coup. Il s'agit de... l'OGC Nice. Les Aiglons disposent, selon l'antenne de radio, de plus de moyens que les Foréziens pour convaincre le Barça de lui céder le joueur et pourraient une nouvelle fois jouer un très mauvais tour à Claude Puel et à son staff en lui piquant une option de plus en défense, alors qu'il ne reste qu'une dizaine de jours au mercato d'hiver...













Par Matthieu