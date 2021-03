LOSC Mercato : Un cador italien à l'assaut de Mike Maignan

Publié par Clément le 27 mars 2021 à 23:40

Auteur de prestations de haute volée dans les buts lillois depuis quelques saisons, Mike Maignan est l'un des grands artisans du très bon exercice 2020/2021 du LOSC. Des performances qui lui valent d'être courtisé par les plus grands du Vieux Continent...

Après Tottenham, Mike Maignan intéresse l'AC Milan

Il y a quelques jours, Tottenham avait fait part de son intérêt pour le gardien lillois Mike Maignan, afin de remplacer Hugo Lloris, sur le point de conclure sa neuvième saison avec les Spurs. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport, spécialiste du football italien, évoque un intérêt de l'AC Milan. Le club lombard est actuellement à la recherche d'un portier, puisque le contrat de Gianluigi Donnarumma, 22 ans, expire à la fin de la saison. Et l'international italien (22 sélections avec la Squadra Azzura) ne semble pas enclin à prolonger à l'heure actuelle...

Le LOSC, meilleure défense de l'Hexagone

Il est vrai que dans les buts des Dogues, Mike Maignan est bien aidé par sa solide charnière centrale composée du Portugais José Fonte et du Néerlandais Sven Botman. Mais lorsque ces derniers plient, le LOSC ne rompt pas souvent, et c'est en grande partie grâce aux performances de son dernier rempart. Avec seulement 19 buts encaissés seulement après 30 journées de Ligue 1 Uber Eats, les Lillois présentent la meilleure défense du championnat. En effet, ils ont encaissé deux buts de moins que le Paris Saint-Germain de Keylor Navas et... onze de moins que l'Olympique Lyonnais d'Anthony Lopes, les deux autres meilleures défenses de Ligue 1 !

Le poste de gardien de but devrait quoi qu'il en soit animer le mercato lillois. En interne, les pistes menant à son remplaçant sont probablement à l'étude...