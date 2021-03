Bordeaux Mercato : Gasset prépare son départ des Girondins

Publié par Matthieu le 29 mars 2021 à 12:00

Jean-Louis Gasset et les Girondins de Bordeaux, une aventure qui se termine déjà ? Après les propos à l'encontre de sa direction de l'entraîneur des Bordelais, juste avant la trêve internationale, la tendance est à un départ pour l'ex de l'ASSE. Il semble de plus en plus difficile d'imaginer l'ancien homme fort de Laurent Blanc prolonger d'une saison son rôle sur le banc du 13e de Ligue 1.

Le coup de gueule de Jean-Louis Gasset

Après la défaite des Girondins de Bordeaux à Montpellier, le week-end dernier (1-3), Jean-Louis Gasset a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse. "Cette saison m’a marqué, on m’a annoncé un challenge difficile. On m’a menti car c’est plus dur que ce que je croyais, a lâché le coach des Girondins. Je ne parle que du sportif, ce n’est pas parce qu’on est soutenus qu’on va mieux faire jouer l’équipe. Ce sont des faits nouveaux pour moi dans ce métier. Quand on a six ou sept joueurs en fin de contrat, il faudra recruter. Mais moi, je regarde à l’intérieur avec les jeunes qui sont pros, et le plus longtemps possible pour me faire une idée."

L'aventure à Bordeaux se termine ?

Pour le journaliste de France 3, Nicolas Morin, ces propos étaient une façon pour l'entraîneur de Bordeaux de dire qu'il ne continuera pas l'aventure l'année prochaine. "Avec un peu de recul et d’expérience, j’imagine que s’il avait voulu préparer sa sortie, il n’aurait pas fait autre chose. Aujourd’hui, je ne le vois pas rester entraineur de Bordeaux la saison prochaine, je ne suis pas sûr qu’il en ait envie. Je suis moins d’accord avec lui quand il se dédouane, en disant qu’on lui a menti… Il savait très bien quelle était la situation cette saison en venant à Bordeaux. Il a eu Hatem Ben Arfa qui n’était pas prévu, Jean Michaël Seri car Otávio s’est blessé… Il sait très bien aussi que la saison prochaine sera compliquée avec des joueurs en fin de contrat, moins d’argent, des jeunes, etc… Je ne suis pas convaincu que chez la direction du club et au-dessus, la précédente sortie de Gasset ait été appréciée", a expliqué le journaliste.