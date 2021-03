OL : Mauvais présage pour Rudi Garcia et les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 29 mars 2021 à 16:30

L’ OL est toujours dans la course pour être champion de France 2021. Cependant, les Lyonnais, premiers à la mi-saison, ont lâché des points dernièrement et se retrouvent dans une position peu confortable dans la course pour le titre de la Ligue 1, saison 2020-2021. La fin de saison de l’équipe de Rudi Garcia pourrait être décevante, selon un ancien joueur du club.

OL : vers une fin de saison catastrophique pour Rudi Garcia ?

L’ OL est bouclé la 30e journée de Ligue 1 par une défaite contre le PSG (2-4) au Groupama Stadium. Distancée par le PSG et le LOSC de 3 points, l’équipe de Rudi Garcia est aussi sous la menace de l’AS Monaco. Des supporters du club rhodanien sont inquiets. Un ex-joueur des Gones doute, lui, de la capacité du coach à bien finir la saison. Il estime que la fin de contrat de ce dernier et l’incertitude totale sur son avenir à Lyon pourraient avoir un impact sur ses résultats. « Cela pose question ! Rudi Garcia peut perdre une partie du vestiaire. La situation est bancale. Il est en fin de contrat à la fin de la saison. On ne sait pas s’il va signer ou ne pas signer. Les joueurs le savent et le connaissent dans sa communication », a commenté Nicolas Puydebois, pour Olympique-et-Lyonnais, dont il est consultant. « Il a fait du très bon travail, mais là, on s’aperçoit qu’à chaque fin d’aventure pour Garcia, ça se termine de la même manière. Il utilise le même système et les mêmes joueurs. Cela se finit en eau de boudin. On avait une opportunité de terminer sur le podium. L’AS Monaco revient. Notre place sur le podium n’est plus autant assurée », s’est inquiété l’ex-gardien de but de l’ OL, sur le site internet.

Le sort du coach des Lyonnais lié aux résultats de son équipe

Le contrat de Rudi Garcia finit le 30 juin 2021, soit dans trois mois, mais Jean-Michel Aulas attend la fin de saison pour décider du futur de son entraîneur. Il souhaite en effet prendre sa décision en tenant compte du résultat final de ce dernier en championnat. À 8 journées de la fin de la L1, l’ OL compte 60 points, derrière le leader le Paris Saint-Germain et son dauphin Lille OSC (63 points chacun) et devant les Monégasques (59 points). L'Olympique Lyonnais a deux confrontations directes avec ses concurrents : le LOSC (25 avril) et l’AS Monaco (le 2 mai). Deux matchs décisifs qui devraient sceller le sort de Rudi Garcia , à l'issue de la 35e journée. En tout cas, le président de Lyon saura à quel rang peut finir son équipe, avant les 3 dernières journées.