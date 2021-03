PSG Mercato : Le premier renfort estival déjà bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2021 à 20:30

Le mercato estival n’est pas encore ouvert que les rumeurs vont déjà bon train. Toujours cité sur les sujets de transferts, le PSG serait sur le point de boucler son premier dossier.

La tendance se confirme pour Alessandro Florenzi et le PSG

Arrivé en prêt en provenance de l’AS Roma l’été passé, Alessandro Florenzi a su convaincre les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le défenseur de 30 ans n’a pas vraiment mis longtemps avant de trouver sa place au sein l’effectif du club parisien. Venu succéder au Belge Thomas Meunier, aujourd'hui au Borussia Dortmund après la fin de son contrat avec le Paris SG, l’international italien s’est rapidement imposé dans le couloir droit de la défense du leader de la Ligue 1. Leonardo et Mauricio Pochettino souhaiteraient donc conserver définitivement le compatriote de Marco Verratti.

Les décideurs du PSG seraient ainsi prêts à payer les 9 millions d’euros obligatoires à la levée de l’option d’achat fixée par le club romain lors de son prêt. D’après les informations relayées par Calciomercato, Alessandro Florenzi serait donc la première recrue estivale des Parisiens. Une excellente nouvelle pour le natif de Rome qui ne cache pas son bonheur d'évoluer au club la capitale française. Toutefois, Leonardo penserait toujours à lui trouver une doublure pour maintenir la concurrence dans ce secteur de jeu.

Leonardo insistant pour Emerson Royal

En effet, d’après El Mundo Deportivo, Emerson Royal pourrait rejoindre les rangs des Rouges et Bleus la saison prochaine. Actuellement sous contrat avec le Betis Séville, le latéral brésilien de 22 ans appartient au FC Barcelone qu’il est censé retrouver à compter du 30 juin 2021. Mais déjà bien fournie à ce poste, l'équipe menée par Lionel Messi serait ouverte à une vente. La direction du club Blaugranas aurait même déjà donné son feu vert à Leonardo et au Paris SG afin d’ouvrir les négociations directes avec Emerson et son entourage.

Un chèque de 25 millions d’euros serait également nécessaire à la conclusion de ce dossier.