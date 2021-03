PSG Mercato : Ça se précise déjà pour David Alaba !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2021 à 03:15

À l’instar de Lionel Messi et Sergio Ramos, David Alaba sera libre de tout contrat à compter du 30 juin prochain. Les rumeurs enflent à propos de l’avenir du défenseur du Bayern Munich. Cité sur les tablettes du PSG, le joueur de 28 ans a déjà sa petite idée sur son futur en à croire son agent.

Direction la Liga pour David Alaba ?

Actuellement en regroupement avec la sélection d’Autriche, David Alaba n’a toujours pas pris de décision concernant sa prochaine destination après le Bayern Munich. Arrivé au terme de sa longue aventure avec le Champion d’Allemagne, le natif de Wien fait partie des joueurs les plus convoités d'Europe. D’après les renseignements publiés par Kicker, quatre formations se disputent en ce moment la signature du coéquipier de Robert Lewandowski. Interrogé par le média allemand, Pini Zahavi, le représentant du gaucher bavarois a avoué que son protégé avait un penchant pour le championnat espagnol.

« On ne sait pas encore où Alaba se dirigera cet été. Même si une tendance est clairement identifiée. L’Espagne et la Liga ont toujours eu la priorité pour son avenir, mais nous parlons toujours à d’autres clubs », a expliqué le puissant agent de joueurs qui avait rendu possible le transfert de Neymar Jr au PSG en août 2017. Suffisant pour croire le Paris Saint-Germain et les autres prétendants, hors Espagne, éliminés de la course ?

Avantage Real Madrid pour David Alaba

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Alaba serait promis au Real Madrid. Le journaliste italien du Guardian annonce notamment que l’international autrichien s’est mis d’accord avec les dirigeants madrilènes sur la base d’un engagement courant jusqu’en 2025 avec un salaire de 12 millions d’euros annuels. Seulement, tant que rien n’est encore signé et annoncé, tout reste ouvert sur le marché des transferts.