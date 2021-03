OL : Gestion de club, Aulas s'inspire d'un modèle en Europe

Publié par ALEXIS le 30 mars 2021 à 15:00

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a fait le tour d’horizon de plusieurs sujets d’actualité du football en France et en Europe, dans une interview à France Football. Il a dévoilé le modèle de gestion dont il s’inspire pour diriger son club.

Aulas séduit par la gestion du Bayern Munich

Le président de l’ OL aime bien le modèle de gestion du Bayern Munich, mythique et riche club allemand et européen. Il l’a fait savoir dans FF de ce mardi 30 mars. « J’adore la culture de développement du Bayern. C’est un modèle d’efficacité de management », a déclaré Jean-Michel Aulas. « Les dirigeants ont su construire un actionnariat stable et équilibré (Adidas, Audi, Allianz). C’est un modèle d’efficacité de management. Chez eux, pas de patron providentiel et surpuissant. Ils font confiance aux équipes de terrain : marketing, finance, informatique, sportif… », a souligné le dirigeant du club rhodanien. Ce dernier est également séduit par le stade du club bavarois, l’Allianz Arena (75 000 places). « Leur stade fut une source d’inspiration fantastique pour l’ OL. J’ai beaucoup échangé avec Franz Beckenbauer et surtout Karl-Heinz Rummenigge, dont j’étais proche au G14, puis à l’ECA (European Club Association) », a révélé Jean-Michel Aulas, par ailleurs tout puissant patron de l'Olympique Lyonnais.

L' OL a aussi son ''Allianz Arena''

Parlant du stade du Bayern Munich, Jean-Michel Aulas a réussi à doter l’ OL d’une infrastructure moderne du même genre : le Groupama Stadium. Cette enceinte d’une capacité de 59 000 places a été inaugurée en 2016 et avait accueilli 6 matchs de l’Euro 2016 la même année. Elle avait aussi abrité les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de football 2019. Le nouveau stade de Lyon fait partie des plus grands sur le vieux continent. Il est, en termes de capacité, le 3e plus grand stade en France et le 27e en Europe. Rappelons que les Lyonnais ont disputé la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 19 août 2020, à Lisbonne, lors du ‘’Final 8’’. Ils avaient été éliminés (3-0) par le club allemand couronné quatre jours plus tard, après sa victoire sur le PSG en finale (1-0).