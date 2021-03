Stade Brestois : Olivier Dall'Oglio s'éloigne déjà du Finistère ?

Publié par Matthieu le 31 mars 2021 à 10:35

Olivier Dall'Oglio sera-t-il l'entraîneur du Stade Brestois la saison prochaine. La question se pose alors que l'entraîneur des Finistériens a évoqué son avenir dans un entretien accordé à beIN Sport. L'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour l'ancien coach de Dijon reste vif alors que Rudi Garcia n'est toujours pas assuré d'une prolongation de contrat, mais Olivier Dall'Oglio pourrait également tenter l'aventure à l'étranger.

Olivier Dall'Oglio, du Stade Brestois à l'OL ?

L'intérêt évoqué par l'OL pour Olivier Dall'Oglio n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'entraîneur du Stade Brestois a bien reçu le message. "Il faudra demander à Juninho. J’ai vu ça, je suis touché. C’était un très grand joueur, j’ai beaucoup de respect pour lui. Il est sportivement à la tête d’un grand club européen. C’est un autre challenge. Qui peut refuser un club comme Lyon aujourd’hui ? C’est autre chose, d’autres objectifs avec des joueurs différents, des ambitions différentes. Pourquoi pas", a commenté le technicien sur beIN Sport. "L’étranger ? Oui aussi, a ajouté le coach de Brest. J’ai eu la chance d’aller aux Emirats comme sélectionneur adjoint de Dominique Bathenay. C’est une expérience enrichissante, avec beaucoup de barrières, la langue, les codes. C’est un exercice délicat."

Rudi Garcia n'est sûr de rien

Pour rappel, Rudi Garcia, sous contrat à l'OL jusqu'en juin, n'a aucune assurance pour son avenir. Jean-Michel Aulas, son président, a une nouvelle fois évité le sujet. "Tous ceux qui pensent savoir ne savent pas et ont plus de chances de se tromper que de dire la vérité. Ce serait maladroit de ma part de vous dire le contraire. On a dans l’esprit daller le plus haut possible. On a vu contre le PSG, qui reste le favori de la Ligue 1, que c’était très difficile. Mais tout est possible et on doit surtout terminer très fort, ce qui est la marque de fabrique du club ces dernières années. On a l’espoir de se retrouver tout en haut, pour véritablement forcer le destin et ce serait une déception pour moi que de ne pas faire aussi bien que les autres saisons, où on a bien terminé les huit ou dix derniers matchs." La fin de saison risque d'être déterminante pour Rudi Garcia, mais aussi ou Olivier Dall'Oglio.