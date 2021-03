OL Mercato : Aulas clarifie la situation de Rudi Garcia !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2021 à 18:09

Arrivé en octobre 2019 en remplacement de Sylvinho, Rudi Garcia arrive au terme de son engagement avec l’Olympique Lyonnais le 30 juin prochain. Présent en conférence de presse ce mardi, Jean-Michel Aulas, président du club lyonnais, a fait le point sur la situation de son entraîneur.

Rudi Garcia out, JM Aulas laisse planer le doute

À quelques mois de la fin du championnat de football français, les rumeurs enflent concernant l’avenir de Rudi Garcia. Il faut dire que l’ancien coach de l’Olympique Marseille sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Les noms de Christophe Galtier de Lille OSC et Lucien Fabre, libre depuis son départ du Borussia Dortmund, sont apparus dans les médias. Interrogé sur le sujet, le patron de l'OL est resté fidèle à lui-même. Le meilleur président des clubs français a tout simplement préféré botter en touche, assurant qu’aucune décision ne sera prise avant la fin du championnat.

« La situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l'esprit d'aller le plus haut possible (… ) La meilleure solution (pour Garcia) c'est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein », a expliqué Aulas. Les supporters lyonnais vont donc devoir patienter encore avant d’être fixés sur ce dossier.

OL Mercato : Le choix de Christophe Galtier déjà entériné ?

Dominique Sévérac a lâché une petite bombe ce weekend sur les antennes de RTL. Le journaliste sportif a en effet annoncé que Jean-Michel Aulas a fait de Christophe Galtier sa priorité pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de l’OL.

« Le prochain entraîneur de l’OL, ce sera Christophe Galtier. C’est la priorité de Lyon pour l’après-Rudi Garcia, qui va terminer la saison, mais qui n’ira pas au-delà. Jean-Michel Aulas, c’est encore lui qui décide et il a ciblé un homme : Christophe Galtier. C’est l’ancien adjoint d’Alain Perrin, il connait bien la maison, c’est la priorité aujourd’hui de Lyon pour la saison prochaine », a expliqué un Sévérac sur de la fiabilité de son information.

L’été s’annonce chaud du côté du Groupama Stadium.