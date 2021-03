Bayern Munich Mercato : Le club passe son tour sur Haaland

Publié par Matthieu le 31 mars 2021 à 13:20

Le Bayern Munich a enregistré une bien mauvaise nouvelle avec la blessure de son infatigable buteur, Robert Lewandowski, pour au moins quatre semaines. L'attaquant polonais, blessé avec sa sélection, a quitté le rassemblement de son équipe pour rejoindre l'Allemagne, où il a appris la mauvaise nouvelle. Son absence l'empêchera de participier aux quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Mais le Bayern Munich compte sur lui à l'avenir et ne compte pas le remplacer au mercato hivernal.

Le Bayern Munich ne veut pas de Haaland

On pourrait pourtant penser que le Bayern Munich garde un oeil sur les performances d'Erling Haaland, le buteur norvégien du Borussia Dortmund, qui affole les compteurs et attire les convoitises des plus grand club européen. Mais Karl-Heinz Rummenige, le président du club bavarois, a affirmé que lui n'était pas intéressé par l'attaquant. "Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs, a-t-il déclaré à Bild. Je ne peux dire qu’une chose : nous avons le meilleur footballeur du monde à ce poste. Robert Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023. Et je suis convaincu qu’avec son professionnalisme, la manière dont il s’entraîne et prend soin de son corps, la fin n’est pas encore annoncée. Il est en passe de battre les 40 buts de Gerd Müller en une saison de Bundesliga. Il est au sommet de sa carrière."

Le Norvégien a l'intention de quitter Dortmund

Pas d'inquiétude pour Erling Haaland, qui a un avenir radieux déjà assuré en club. Cependant, il doit faire mieux en sélection, où son manque d'implication a récemment été pointé du doigt. "Je dois monter de plusieurs crans, a commenté le buteur de Dortmund. Si nous voulons avoir une chance pour nous qualifier, nous devons faire de notre mieux. Me concernant, je dois voir ce que je peux faire de mieux." Pas d'inquiétude au Borussia : Erling Haaland continue son bonhomme de chemin et pourrait prendre la direction de l'Espagne dès cet été, où le FC Barcelone et le Real Madrid lui font les yeux doux. Un prix de 150 millions d'euros est évoqué, alors que le joueur a fait savoir à son club, selon le média espagnol Cuatro, son désir de quitter l'Allemagne à l'issue de la saison.