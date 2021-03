PSG Mercato : Un premier départ déjà acté au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 12:50

A quelques mois de l’ouverture du mercato estival et de la fin de la saison 2020-2021, les rumeurs enflent de plus en plus du côté du PSG. Entre les grosses stars annoncées dans le viseur du club de la capitale, certains actuels membres du groupe de Mauricio Pochettino se préparent à faire leurs adieux au Parc des Princes. Un dossier serait même d’ores et déjà bouclé dans ce sens.

Julian Draxler prêt à claquer la porte du PSG ?

Julian Draxler va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. C’est la grosse information livrée mardi soir par le spécialiste du marché des transferts Nicolo Schira. En effet, le journaliste italien assure que l’international allemand, qui arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain, ne va pas poursuivre son aventure avec le champion de France en titre.

Alors que Leonardo s’active depuis des mois pour la prolongation de Neymar et Kylian Mbappé, le milieu offensif de 27 ans n’a aucune nouvelle de sa direction. L’ancien meneur de jeu de Wolfsburg se serait donc fait une raison et aurait pris la décision de s’en aller à la fin du championnat. « Julian Draxler va quitter le PSG à la fin de la saison en tant que joueur libre », a écrit Nicolo Schira sur sa page Twitter.

Quelle destination pour Julian Draxler ?

Arrivé le 3 janvier 2017 contre un chèque de 40 millions d’euros, Draxler n’a pas mis longtemps pour trouver sa place au sein de l’effectif parisien dirigé à l’époque par Unai Émery. Mais les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé vont compliquer les affaires du champion du monde 2014. Alors qu'il ne jouait pas avec Thomas Tuchel, le compatriote du Madrilène Toni Kroos a retrouvé des couleurs sous les ordres de Mauricio Pochettino avec 4 buts et 4 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues.

Mais le vainqueur de la Coupe des Confédérations 2017 rêve d’une équipe où il aura un plus grand rôle. Son départ de Paris pourrait donc lui ouvrir plusieurs portes lors de la période des transferts puisque les prétendants ne manquent pas. Depuis plusieurs mois déjà, son nom est régulièrement cité en Espagne, en Angleterre et en Italie.

Reste maintenant à savoir quelle direction il prendra s’il quitte effectivement la Ville Lumière.